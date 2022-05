Tras llegar a la ciudad de Zaporizhzhia, al sureste de Ucrania, algunos de los evacuados de la planta siderúrgica de Azovstal, que por semanas ha albergado a ciudadanos en medio del asedio por tropas rusas, han estado hablando sobre sus experiencias resistiendo los ataques.

Elina Tsybulchenko, ex empleada de la fábrica de acero, dice que estuvo en un búnker desde el 2 de marzo hasta el 1 de mayo junto a su familia. Habían sobrevivido con sopa, comida enlatada y té sin azúcar, dijo a CNN Internacional.

Asimismo, afirmó que cuando se fueron, todavía quedaban 42 personas en su búnker. “Solo civiles, no teníamos ningún militar”. Según Tsybulchenko, fueron los militares los que explicaron que “si hubiésemos estado en el búnker, las personas hubiesen corrido peligro“.

Hablando de los bombardeos, dijo: “Nunca pensé que la tierra podría temblar así. No solamente tembló. El búnker saltó y tembló“. CNN le preguntó a Tsybulchenko por qué había elegido no ir a Rusia a la autoproclamada República Popular de Donetsk (RDP): “Porque soy ucraniana y mi tierra natal está en Ucrania, y no en Rusia”, dijo, añadiendo que “Mariúpol era mi ciudad, pero ahora se ha ido, no hay nada”.

Dijo que había perdido preciosas reliquias familiares, como un traje bordado tradicional que tenía 150 años. “Sobrevivió al Holodomor (la hambruna masiva de Ucrania ideada por Stalin en la década de 1930), la deportación, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, incluso los nazis no la destruyeron. Y los fascistas no destruyeron Mariúpol. Pero los rusos vinieron y destruyeron eso”.

Sergey Kuzmenko, también empleado de Azovstal, estuvo allí desde el 8 de marzo. Dijo que en abril los soldados de la planta lograron entregarles cereales y alimentos enlatados cada ciertos días.

“La gente se pudre en los sótanos”, dijo. “Para que entiendas, hay 2 ó 3 tramos de escaleras hasta el sótano, hay humedad, no hay ventilación durante 60 días o más”.

“Al comienzo de la guerra, la planta tenía 36 refugios antibombas. Pero en este momento solo quedan unos pocos”, dijo, describiendo también cómo un edificio de dos pisos fue demolido por una bomba. Cuando se fueron vieron que dos pisos de su búnker estaban llenos de soldados gravemente heridos.

Kuzmenko le dijo a CNN que las tropas rusas registraron todas sus pertenencias después de que los evacuaron y los examinaron en busca de tatuajes. “Ofrecieron opciones para regresar a Zaporizhzhia, o ir a Rusia o quedarse en la RPD. Algunos se quedaron en Rusia. No los obligaron”, dijo.

Kuzmenko describió un viaje tortuoso con muchas paradas y desvíos. Dijo que, de la caravana, sabían que cientos de personas no podían unirse, incluidas unas 500 que esperaban en un centro comercial en las afueras de Mariúpol y en las aldeas en el camino.

Dijo que tenía muchas ganas de afeitarse por primera vez en más de dos meses. Muchos de los evacuados parecían abrumados, exhaustos, pálidos y delgados, pero también aliviados de estar a salvo. Algunos de los niños parecían tener un hambre voraz.