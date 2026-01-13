Trump sugiere a ciudadanos de EE.UU. salir de Irán y dice no conocer el número de muertos por las protestas
Por CNN Chile
13.01.2026 / 17:10
Consultado sobre si ciudadanos estadounidenses o de países aliados deberían abandonar Irán ante las protestas que se han extendido por tres semanas, el presidente Donald Trump respondió: “Diría que no es una mala idea salir”.
(CNN)— El presidente Donald Trump dijo este martes que aún no ha podido tener una idea clara de cuántos manifestantes han muerto en Irán, al tiempo que aconsejó a los estadounidenses que permanecen en el país que se marchen.
“Diría que no es una mala idea salir”, afirmó Trump al ser consultado sobre si ciudadanos de Estados Unidos o de países aliados deberían abandonar Irán.
El presidente se negó a ampliar su mensaje previo de que la ayuda estaba en camino para los manifestantes.
“Eso tendrás que averiguarlo tú”, dijo al hablar con periodistas dentro de una planta de Ford en Michigan donde se ensamblan las camionetas F-150.
Trump señaló que el número de muertos por las protestas en Irán no está claro.
“Nadie ha podido darme una cifra precisa”, dijo. “He escuchado números —todo es mucho, uno ya es mucho—, pero he oído cifras mucho más bajas y también mucho más altas. Lo sabremos. Probablemente lo averigüemos en las próximas 24 horas”.
Con información de Kevin Liptak.