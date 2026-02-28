Trump pasa el fin de semana en Mar-a-Lago, mientras EE.UU. e Israel atacan a Irán

Tras viajar desde Corpus Christi, el mandatario llegó a las 21:01 (hora de Miami) y mantiene en su agenda una reunión y cena con el súper PAC MAGA Inc., fijadas para las 19:00 y 19:30.

El presidente Donald Trump está pasando el fin de semana en su club privado en Palm Beach, Florida, mientras Estados Unidos e Israel llevan a cabo ataques contra Irán.

