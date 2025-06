Trump condena asesinato de legisladora de Minnesota y advierte que “este horrendo nivel de violencia no será tolerado en Estados Unidos”

Altas autoridades estadounidenses reaccionaron este sábado al tiroteo ocurrido en Minnesota que terminó con la muerte de Melissa Hortman, legisladora estatal y su esposo Mark, y dejó heridos a un senador y su pareja. Las autoridades investigan el hecho como un atentado político dirigido contra funcionarios electos.

El presidente Donald Trump fue informado de la situación por el equipo de seguridad nacional y se pronunció a través de un comunicado difundido por su asistente, Karoline Leavitt.

“He sido informado sobre el terrible tiroteo que tuvo lugar en Minnesota, que parece ser un ataque dirigido contra legisladores estatales”, señaló en un mensaje publicado en la red X.

Trump afirmó que la fiscal general Pam Bondi y el FBI lideran la investigación y aseguró que “cualquier persona involucrada será procesada con todo el peso de la ley”.

Agregó que este tipo de violencia “no será tolerada en Estados Unidos”. Finalizó su mensaje con un respaldo a la comunidad local: “Dios bendiga al gran pueblo de Minnesota, ¡un lugar realmente extraordinario!”

