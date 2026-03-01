Trump asegura que 48 dirigentes iraníes murieron en ataques y defiende ofensiva conjunta con Israel

El presidente de Estados Unidos defendió la ofensiva conjunta con Israel y sostuvo que la operación “avanza rápidamente”. Además, publicó en Truth Social que fuerzas estadounidenses destruyeron nueve embarcaciones iraníes, una cifra que no ha sido confirmada de manera independiente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que al menos 48 dirigentes iraníes han muerto en el marco de los bombardeos conjuntos entre Washington e Israel contra Irán, en medio de la escalada regional que incluye represalias iraníes contra bases militares en Oriente Próximo.

En declaraciones a Fox News, el mandatario afirmó que la operación “avanza rápidamente” y calificó las acciones como un “éxito”. “48 líderes ya no están, de una tacada. Y está avanzando rápidamente”, sostuvo.

Posteriormente, en una entrevista con la revista The Atlantic, Trump insistió en que varias de las autoridades iraníes con las que Estados Unidos había mantenido contactos previos “ya no están”, y aseguró que la nueva dirigencia iraní quiere dialogar con él, aunque no precisó fechas ni interlocutores.

Publicación en Truth Social

En paralelo, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta oficial de Truth Social en el que elevó el tono de la ofensiva.

“Me acaban de informar que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto. ¡Pronto también estarán flotando en el fondo del mar! En otro ataque, destruimos prácticamente su Cuartel General Naval. Por lo demás, su Armada está muy bien”, escribió.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente de la cifra de nueve buques mencionada por Trump ni detalles oficiales que respalden el alcance exacto del ataque al cuartel general naval.

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte escalada regional, tras bombardeos estadounidenses e israelíes y posteriores respuestas iraníes, en un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional por el riesgo de una expansión del conflicto.r Trump.

