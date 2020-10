Donald Trump recibió el alta médica y salió durante esta tarde del Centro Médico Walter Reed, luego ser ingresado tras dar positivo por COVID-19.

De acuerdo a las imágenes captadas durante esta jornada, el mandatario estadounidense que va a la reelección se subió al un vehículo para posteriormente dirigirse al helicóptero presidencial y continuar su tratamiento en la Casa Blanca.

El presidente republicano fue ingresado al recinto médico el viernes, en momentos en que la campaña presidencial, donde se mide con el demócrata Joe Biden se encuentra en tierra derecha.

Debido al resultado positivo por coronavirus, durante los últimos día se debatió la posibilidad de suspender los dos restantes debates presenciales, lo que finalmente no llegó a puerto.

Además, minutos antes de abandonar el hospital, anunció por Twitter que volvería a la campaña electoral.

Durante esta misma jornada, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, escribió en su cuenta de Twitter que también dio positivo por coronavirus.

McEnany dijo que no ha experimentado síntomas y que no tenía conocimiento de que la asesora del presidente Donald Trump, Hope Hicks, tenía COVID-19 antes de que lo informara el pasado jueves.

El presidente Trump ha sido uno de los escépticos del uso de mascarilla como método de prevención ante el coronavirus. Por lo que llamó la atención que portara una al salir del hospital esta jornada.

Sin embargo, todo cambió al llegar a la Casa Blanca. Luego de salir del helicóptero Marine One, el mandatario ingresó a la Casa Blanca por el balcón del Salón Azul y no por la entrada típica de la residencia.

Subió las escaleras desde el pórtico sur y luego se quitó la mascarilla mientras estaba en el balcón y se la guardó en el bolsillo, a la vez que levantaba dos pulgares.

