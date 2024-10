Tim Walz se lanza contra Elon Musk por ofrecer dinero a los electores

"Es lo que haces cuando no tienes un plan para el público", aseguró el gobernador de Minnesota y candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata, luego que el dueño de X prometiera regalar 1 millón de dólares por día a quienes estén registrados en estados en disputa.

(CNN) – El gobernador de Minnesota, Tim Walz, atacó al multimillonario tecnológico Elon Musk por prometer que regalará un millón de dólares diarios a los votantes registrados en los estados en disputa, argumentando que la táctica de Musk proviene de que los republicanos “no tienen ningún plan para el público”.

Cuando se le preguntó en “The View” de ABC sobre el obsequio, que ha suscitado el escrutinio de algunos expertos en derecho electoral, Walz evitó hablar de su legalidad, pero dijo que Musk está recurriendo a “este tipo de tácticas” para convencer a los votantes de que apoyen al expresidente Donald Trump en lugar de abordar cuestiones críticas. Musk ha respaldado a Trump y ha donado más de 75 millones de dólares para apuntalar su súper PAC pro-Trump.

“Creo que eso es lo que haces cuando no tienes un plan para el público, cuando no tienes un plan económico que beneficie a la clase media, cuando no tienes un plan para proteger los derechos reproductivos, cuando no tienes un plan para abordar el cambio climático y producir energía estadounidense, recurres a este tipo de tácticas”, dijo.

A lo largo de la entrevista, Walz contrastó la visión de Harris con la de Trump y describió al expresidente como peligroso e inepto para la presidencia. También volvió a atacar a Trump por sugerir que usaría a las fuerzas armadas para perseguir a los oponentes políticos y trató de comparar eso con la visión de Harris de una “economía de oportunidades”.

“Creo que lo que estamos viendo en estos últimos días va a ser reñido, pero aquí es donde la gente está tomando una decisión, y está muy claro que, como usted dijo, Donald Trump está cayendo en picada, desquiciado”, dijo.