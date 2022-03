(CNN) – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que casi 14 mil miembros del personal ruso han muerto en territorio ucraniano hasta el sábado, con miles de equipos rusos también perdidos desde la invasión rusa a Ucrania.

Según una publicación de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio el sábado, también se han perdido 95 aviones rusos, 115 helicópteros, 1.470 vehículos blindados, 213 piezas de artillería y varios otros equipos de las Fuerzas Armadas rusas desde la invasión.

Information on Russian invasion

Losses of the Russian armed forces in Ukraine, March 19 pic.twitter.com/7igTs8lFa9

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 19, 2022