¿Qué está pasando en la guerra entre Estados Unidos e Irán? Lo que se sabe del conflicto en su tercer día

En este tercer día de conflicto se han registrado nuevos ataques. Según informó el gobierno libanés, tras un operativo liderado por Israel, 52 personas murieron. Además, cerca de 70 misiles y drones impactaron una ciudad ubicada en el norte de Iraq.

(CNN) —Días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran los primeros ataques contra Irán, el conflicto se amplía hora a hora, involucrando a otros países de la región, generando temores para la economía global y dejando a miles de viajeros varados.

Para el lunes, ataques de represalia lanzados desde Irán quebraron cualquier sensación de seguridad que sus vecinos del Golfo habían disfrutado, y dejaron al menos 17 personas muertas, incluidos tres militares de Estados Unidos, en la región y en Israel.

Tres aeronaves militares de Estados Unidos se estrellaron en Kuwait el lunes “debido a un aparente incidente de fuego amigo”, dijeron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que agregaron que los seis tripulantes lograron eyectarse y se encuentran “en condición estable”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su conflicto con Irán podría durar “unas cuatro semanas”, la indicación más clara hasta ahora de cuánto tiempo el Gobierno de Trump prevé que podría continuar la campaña militar.

Mientras tanto, Israel lanzó una ola de ataques contra el Líbano en respuesta a una provocación del grupo extremista Hezbollah a primera hora del lunes. Los ataques dejaron al menos 31 personas muertas, según las autoridades libanesas, y abrieron otro frente en el conflicto.

¿Dónde golpearon EE.UU. e Israel a Irán, y dónde ha contraatacado Irán?

Estados Unidos e Israel comenzaron ataques aéreos contra objetivos militares y gubernamentales iraníes, en la mañana del sábado. Irán respondió con ataques contra países que albergan bases militares estadounidenses en todo Medio Oriente.

Ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel han dejado al menos 555 personas muertas en Irán, según la Media Luna Roja iraní, incluidas al menos 165 personas en una escuela primaria para niñas, reportaron los medios estatales del país.

Esos ataques también mataron al líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, lo que marca un punto de inflexión en la historia del país y deja a los iraníes frente a una mezcla surrealista de alivio, incredulidad y ansiedad.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Qué está pasando ahora?

Mientras la guerra se expande, aún sin límites claros tras los objetivos vagos que el Gobierno de Trump ha planteado, se abren nuevos frentes.

El grupo extremista islámico Hezbollah disparó seis proyectiles contra una base del Ejército de Israel al sur de Haifa “en venganza” por la muerte del ayatola Alí Jamenei en las primeras horas del lunes, lo que provocó una intensa ola de ataques de Israel en Beirut y el sur del Líbano. Esto marcó uno de los enfrentamientos más significativos entre ambos bandos desde que entró en vigor un frágil cese del fuego, en noviembre de 2024, e Israel no ha descartado nuevas acciones. Un portavoz militar de Israel dijo que “todas las operaciones siguen sobre la mesa” cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una operación terrestre.

En Kuwait, mientras tanto, tres aeronaves militares de Estados Unidos fueron derribadas por error por las defensas aéreas de ese país del Golfo, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que agregó que la causa del incidente está bajo investigación. Videos geolocalizados por CNN mostraron un avión de combate estrellándose y a un piloto descendiendo en paracaídas.

Equipos de CNN en las principales ciudades del Golfo —Dubai, Abu Dhabi y Doha— escucharon explosiones el lunes por la mañana y observaron lo que parecían ser misiles interceptados en el cielo sobre esas ciudades.

Irán lanzó una nueva andanada de misiles hacia Israel el lunes, informó el Ejército de Israel.

En Irán, se reportaron múltiples explosiones en Teherán, mientras que pacientes fueron evacuados de un hospital en el norte de la ciudad el domingo después de que resultara gravemente dañado, según medios estatales iraníes.

Hasta la mañana del domingo, tres militares de Estados Unidos habían muerto en combate y cinco estaban “gravemente heridos”, dijo el CENTCOM.

Ataques israelíes matan a más de 50 personas en el Líbano

Al menos 52 personas murieron y 154 resultaron heridas en ataques israelíes en el Líbano el lunes, dijo el gobierno libanés.

Israel dijo que había llevado a cabo ataques contra objetivos de Hezbollah en el país después de que el grupo lanzara varios proyectiles contra lo que dijo era una base militar en el norte de Israel.

Más de 70 misiles y drones impactaron en Erbil, Iraq, afirma ministro

Más de 70 misiles y drones impactaron la ciudad de Erbil, en el norte de Iraq, dijo este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Fouad Hussein, con ataques adicionales en el sur y el oeste del país.

En una llamada con el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Hussein dijo que Iraq se había “convertido en una víctima de esta guerra” y había sido atacado por “varias partes involucradas en el conflicto”, según un comunicado del Gobierno.

Más temprano ese mismo día, el primer ministro de Iraq, Mohammed Shia’ al-Sudani, ordenó a las agencias de seguridad del país confrontar “cualquier acto que dañe la seguridad y la estabilidad”.

Recuerda: este domingo, la milicia apoyada por Irán, las Fuerzas de Movilización Popular de Iraq, dijo que cuatro de sus miembros murieron en ataques estadounidenses e israelíes que tuvieron como objetivo una de sus sedes en el este de Iraq.

¿Por qué atacaron Estados Unidos e Israel?

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijeron que sus principales objetivos eran defender a sus respectivos países de las amenazas que representa Irán y, especialmente, impedir que el régimen islámico adquiera un arma nuclear, sin presentar pruebas de que estuviera más cerca de obtenerla.

La Casa Blanca había afirmado previamente que había “eliminado totalmente” esa amenaza cuando se unió brevemente a Israel en su guerra de 12 días contra Irán, en junio, una campaña que dejó al régimen severamente debilitado.

Desde comienzos de año, Irán también enfrenta una crisis económica que desató protestas en todo el país. Mientras una represión dejó miles de manifestantes muertos, Trump prometió acudir en su ayuda y dijo que Estados Unidos estaba “listo para actuar”.

Durante semanas hubo una extraña situación paralela: mientras enviados de Estados Unidos mantenían conversaciones regulares con Irán sobre un nuevo acuerdo nuclear, el Gobierno de Trump acumulaba material militar en Medio Oriente. Aunque la última ronda de conversaciones terminó el jueves con Irán aceptando “nunca” almacenar uranio enriquecido, eso no fue suficiente para evitar la acción militar de Estados Unidos.

Las agencias de inteligencia de Israel y de Estados Unidos —incluida la CIA— habían estado siguiendo los movimientos del ayatola Alí Jamenei durante meses, esperando el momento adecuado para atacar.

¿Quién lidera Irán ahora?

Dentro de Irán, el régimen está golpeado y sin su líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, pero aún mantiene la capacidad de lanzar ataques en toda la región.

Según la Constitución de Irán, un consejo de liderazgo de tres personas ejerce el poder hasta que se nombre a un nuevo líder supremo. Está integrado por el presidente moderado, Masoud Pezeshkian; el jefe del Poder Judicial de línea dura, Gholamhossein Mohseni Ejei; y un alto clérigo, Alireza Arafi.

Aún no está claro cuánto tiempo tomará el proceso para elegir al sucesor de Jamenei, una cuestión que se complica aún más por la muerte de varios otros altos funcionarios militares en los ataques del sábado.

¿Qué ha sido atacado en otras partes de la región?

Misiles y drones iraníes han tenido como objetivo varios países de la región, incluidos Israel, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita.

Aunque la mayoría de estos misiles y drones han sido derribados por los sistemas de defensa aérea, algunos han alcanzado su objetivo. Al menos 10 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en Israel, según Magen David Adom, el servicio de emergencias del país. Nueve de esas muertes ocurrieron cuando un misil iraní impactó un refugio antibombas en la ciudad de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén.

Para países del Golfo aliados de Estados Unidos, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait, la expansión del conflicto ha quebrado la sensación de seguridad que durante años atrajo a expatriados occidentales y turistas. Imágenes impactantes desde Dubai el sábado mostraron un hotel de lujo en llamas y a personas huyendo por un pasillo lleno de humo en su aeropuerto, donde cuatro empleados resultaron heridos.

En Bahrein, además, se desató un incendio en los pisos superiores de un edificio residencial de gran altura, a aproximadamente 1,6 kilómetros de una base de la Armada de Estados Unidos, después de que fuera alcanzado por un dron iraní.



