Protestas en Irán: Reportan la muerte de al menos 1.850 manifestantes

(CNN en Español) — Las protestas en Irán continúan a pesar de la brutal represión que incluye amenazas de ejecución contra los manifestantes, según la ONU.

Al menos 1.850 manifestantes han muerto, según una organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Irán afirma estar “preparado” en caso de que Estados Unidos quiera “poner a prueba la acción militar”.

De todos modos, hay preocupación por que el número de personas fallecidas en las protestas en Irán sea mucho mayor de lo que se ha informado públicamente, pero dado que el país está prácticamente incomunicado de internet, solo se puede confirmar una parte de las muertes.

En una actualización publicada hoy, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que al menos 1.850 manifestantes han muerto y al menos 16.784 han sido arrestados desde que comenzaron los disturbios en diciembre.

HRANA ha declarado a CNN que sus cifras se basan únicamente en los casos que ha podido identificar y verificar. Sin embargo, dado que Irán está prácticamente sin conexión a internet, la cifra real podría ser mucho mayor.

El grupo de monitoreo de internet NetBlocks afirma que el país lleva cinco días sin acceso a internet, desde que las autoridades impusieron un bloqueo a nivel nacional la semana pasada, lo que limita gravemente el flujo de imágenes, videos y testimonios.

A pesar del bloqueo, CNN ha logrado contactar con algunas personas sobre el terreno cuando se han restablecido brevemente las llamadas telefónicas fijas y móviles. Varios testigos presenciales han descrito la represión violenta contra los manifestantes y las condiciones “caóticas” en los hospitales.

Un video poco común que apareció durante el fin de semana, grabado dentro del Centro Médico Forense de Kahrizak, parece mostrar a personas aglomeradas alrededor de un monitor, intentando identificar a sus seres queridos.

Contexto: Los bloqueos de internet son una táctica fundamental del régimen durante los períodos de disturbios. En 2019, Irán se quedó prácticamente sin conexión a internet después de que las protestas a nivel nacional se extendieran por todo el país. Y tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, en 2022, el régimen cortó el acceso a internet, lo que dificultó la documentación de lo que estaba sucediendo sobre el terreno.

El bloqueo de Internet en Irán cumple cinco días

Irán lleva cinco días bajo un bloqueo casi total de internet, según la organización de ciberseguridad NetBlocks, mientras las autoridades reprimen a los manifestantes antigubernamentales.

Hoy, las comunicaciones telefónicas parecieron restablecerse parcialmente, y algunos usuarios de teléfonos fijos y móviles pudieron llamar al extranjero por primera vez desde que comenzó el bloqueo la semana pasada.

Alp Toker, director de NetBlocks, declaró a CNN a principios de semana: “Los bloqueos nacionales suelen ser la estrategia habitual del régimen cuando está a punto de usar la fuerza letal contra los manifestantes, con el objetivo de impedir la difusión de noticias sobre lo que ocurre en el terreno y limitar el escrutinio internacional”.

Billy Stockwell, Catherine Nicholls, Helen Regan y Hira Humayun de CNN contribuyeron a este informe.