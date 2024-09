Princesa Kate anuncia que completó tratamiento de quimioterapia contra el cáncer: Volverá “gradualmente” a la vida pública

(CNN) – Kate Middleton, princesa de Gales, anunció que completó su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer y volverá gradualmente a la vida pública en los próximos meses.

Kate, quien reveló en marzo que había sido diagnosticada con cáncer, manifestó a través de un emotivo video que está entrando en una “nueva fase de recuperación” y que “emprenderá algunos compromisos públicos más en los próximos meses”, cuando pueda.

La princesa solo ha hecho dos apariciones públicas desde su diagnóstico, que se produjo tras someterse a una importante operación abdominal poco después de Navidad.

“A medida que el verano llega a su fin, no puedo expresar el alivio que supone haber completado por fin mi tratamiento de quimioterapia“, declaró Kate, de 42 años y casada con el heredero al trono británico, el príncipe William.

“Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia”, expresó. “El viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para los más cercanos”.

“Este tiempo nos ha recordado sobre todo a William y a mí que debemos reflexionar y estar agradecidos por las cosas sencillas pero importantes de la vida, que tantos de nosotros a menudo damos por sentadas. De simplemente amar y ser amados”, dijo.

Kate comentó que está centrada en “hacer lo que pueda para seguir libre de cáncer”, y que comienza su nueva fase de recuperación “con un renovado sentido de esperanza y aprecio por la vida”.

“Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como viene. No obstante, estoy deseando volver al trabajo y asumir algunos compromisos públicos más en los próximos meses, cuando pueda”, declaró.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024