“Israel ha violado de manera permanente el Derecho internacional desde 1967”: Boric en medio de su gira en Estados Unidos

En medio de un conversatorio sobre democracia y Derechos Humanos en América Latina, organizado por el World Leaders Forum de la Universidad de Columbia, el mandatario condenó tajantemente el genocidio de Israel y no dudó en calificar de "terrorista" al grupo Hamás. También manifestó que "el dolor de una persona de Israel o de Palestina vale lo mismo".

Este miércoles el presidente Gabriel Boric participó en un conversatorio sobre democracia y Derechos Humanos en América Latina, organizado por el World Leaders Forum de la Universidad de Columbia, en el marco de su gira en Nueva York.

Entre otros temas, el mandatario habló sobre migración, femicidios, los procesos constitucionales chilenos y también sobre el conflicto que se vive en la Franja de Gaza, donde más de 41 mil personas han muerto.

Al igual que en otras ocasiones, no dudó en condenar tajantemente el genocidio de Israel, y también fue enfático en señalar que Hamás “es una organización terrorista”.

“Tengo la convicción de que Hamás es una organización terrorista. Condeno de manera inequívoca y sin ningún matiz los atentados, asesinatos, violaciones, crueldades realizados por Hamás el 7 de octubre del año pasado. No tengo ninguna duda que hay que exigir, la comunidad internacional tiene que exigir la liberación de todos los rehenes que están en manos de Hamás, y, por lo tanto, empatizo con todas las familias que han perdido seres queridos en esto y creo que esto es muy importante, el dolor de una persona de Israel, de Palestina, de Malawi, de Chile o de Sri Lanka, vale lo mismo porque somos todos seres humanos”, afirmó el mandatario ante quienes lo escuchaban.

También reiteró las palabras que emitió en su discurso ante las Naciones Unidas, cuando dijo que se niega a elegir “entre el terrorismo de Hamás y el genocidio que está realizando Israel en Palestina”.

“Me niego a elegir entre esos dos, no podemos tener que elegir entre barbaries, por lo tanto, qué haría yo, primero frente a un crimen de esta naturaleza, creo que hay que seguir las reglas del Derecho internacional”, acotó.

Nuevas críticas a Israel

Boric también reiteró sus críticas a Israel, señalando que si bien todos los países tienen derecho a defenderse ante ataques, no se puede “castigar colectivamente a un pueblo, como está haciendo hoy día Israel en Gaza. (Hay) 41 mil muertos hay en la Franja de Gaza hoy día”.

Y fue enfático en señalar que “Israel ha violado de manera permanente el Derecho internacional desde 1967 en adelante porque está ocupando un territorio que no es de él, y sigue avanzando sobre ese territorio en Cisjordania, en Jerusalén, negándole el derecho al pueblo palestino a existir como estado independiente”.

En ese sentido, recordó que la política de Estado de Chile ha ido en pos de apoyar una solución de dos estados con fronteras seguras y donde se respete la integridad de ambos en base a las fronteras de 1967.

“Yo no tengo ninguna duda, me imagino que todos concordarán, y es que esto no es una cuestión de opinión, es un hecho que Israel viola el derecho internacional de manera permanente al ocupar un territorio que no le corresponde”, añadió.

El presidente recalcó que no tiene ningún tipo de afiniar con Hamás y que se niega a elegir “entre esas barbaries, y lo que está haciendo tanto Hamás como Netanyahu hoy día es criminal”.

“Y en el caso de Israel, y por eso respaldamos la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, tiene características de genocidio“, cerró, mientras fue aplaudido por las personas que se encontraban presentes en el conversatorio.