La última vez que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que España debía pedir perdón por la conquista española a América, fue un viernes de octubre del 2021. Lo hizo luego de que le preguntaran qué opinaba sobre los comentarios irónicos del ex presidente del gobierno José María Aznar.

Esos comentarios hacían alusión al nombre del presidente mexicano, burlándose de que los apellidos del mandatario tienen origen español: “doscientos años del aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice que España tiene que pedir perdón: ‘¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López es una mezcla'”, ironizó.

“En esta época en la que se pide perdón por todo yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer“, dijo Aznar durante la convención nacional del Partido Popular (PP).

Lee también: Pedro Castillo anunció su renuncia al partido político Perú Libre

Tras aquella ocasión, el presidente mexicano llamó a “entender que debemos perdonar. No olvidar, pero perdonar. Es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe“.

Así quedaron las cosas sobre ese tópico entre España y México hasta esta semana, en la que la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, tuvo una conversación con el programa de CNN “Andrés Oppenheimer presenta”, en la que declaró:

Lee también: Ecuador: Gobierno y Movimiento indígena firman acuerdo para terminar manifestaciones

“¿Por qué hay que disculparse? No lo logro entender, no logro entender porqué cada gran potencia del mundo, Reino Unido, Inglaterra, han de disculparse por su historia. Además de que el fenómeno de la hispanidad fue también la fusión y la creación de numerosas universidades a lo largo de todo el continente, de las misiones, de la civilización. No creo que España esté por encima de ningún país, pero sí creo que es país tractor. Fue la madre de todas ellas, de lo que hoy conocemos como la hispanidad y todos los países que la integran ¿Qué perdón puede pedir uno? ¿Por qué? ¿Para qué? Y sobre todo ¿Quién es él para pensar que la historia se tiene que reescribir de una u otra manera? Yo creo que la historia le pertenece a todos”.