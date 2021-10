Durante esta semana México vivió una gran celebración a raíz de los 200 años de su independencia de la corona española, con ceremonias cargadas de simbolismos en el zócalo de la capital.

Durante la instancia el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recibió los saludos y mensajes que enviaron distintos líderes del mundo a propósito de las celebraciones independentistas.

En ese contexto es que uno de los saludos más llamó la atención, fue el del Papa Francisco, quien envió una carta reconociendo y pidiendo disculpas por los distintos “pecados personales y sociales” de la Iglesia Católica, contra los pueblos originarios del continente americano.

Sin embargo, desde España cuestionaron la iniciativa del líder eclesiástico. Así lo demostró la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz.

Lee también: López Obrador: La decisión de la Corte Suprema de México de despenalizar el aborto “debe respetarse”

“Un católico que habla español, habla así a su vez de un legado como el nuestro que fue precisamente llevar el español y, a través de las misiones, el catolicismo y por tanto la civilización“, aseguró la militante del Partido Popular de España, insinuando erróneamente la ausencia de civilizaciones precolombinas.

Se trata de una controversia que regresa esporádicamente a la discusión pública. Ya en 2019, el mandatario mexicano había enviado una carta al rey Felipe VI, con la misma petición de perdón que finalmente fue rechazada, enfriando así la relación bilateral de ambos países.

Ahora, con motivo del bicentenario de México, el debate vuelve a la palestra. Mientras que López Obrador nuevamente pedía perdón a los pueblos originarios de su país, en España, el ex presidente de derecha, José María Aznar, ironizaba majaderamente con la situación.

“Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice que España tiene que pedir perdón”, comenzó diciendo Aznar. “Y usted, ¿cómo se llama? ‘Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador'”, continuó, pausando por un segundo ante algunas risas y aplausos.

“O sea, Andrés, ¿por parte de los Aztecas? Manuel, ¿por parte de los Mayas? ¡López! Es una mezcla azteca-inca. Y Obrador, de Santander”, siguió el ex mandatario español.

“Es que si no hubiesen pasado algunas cosas usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado, ni podría haberse producido la evangelización de América“, dijo el ex mandatario europeo, luego de mofarse de los nombres y apellidos del presidente de México.