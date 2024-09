Papa Francisco denuncia por baja natalidad: “Hay familias que prefieren tener un gato o un perrito antes que un hijo”

(EFE) – El papa Francisco denunció este miércoles que existen “leyes de muerte” que limitan los nacimientos y que hay familias que prefieren “tener un gato o un perrito antes que un hijo”, durante su discurso ante las autoridades y a la sociedad civil durante su primer día en Indonesia.

The Pope signs the Book of Honor at Indonesia's presidential palace.

“Immersed in the beauty of this land, a place of encounter and dialogue between different cultures and religions, I wish the Indonesian people growth in faith, fraternity, and compassion. God bless Indonesia!” pic.twitter.com/YZBhErlysb

