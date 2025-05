El boom de los juegos “SoloDev”: La tendencia de desarrollo que pone presión a las grandes empresas en el gaming

Los videojuegos independientes de un solo desarrollador o SoloDev (Solo Developer) frecuentan cada vez más aparecer entre los mejores vendidos frente a otros realizados por empresas desarrolladoras con mayor personal y presupuesto.

Con la reciente salida de Schedule I, un discreto, pero creativo juego para PC que en la plataforma Steam logró posicionarse como el título más vendido de la semana del 25 de marzo al 1 de abril, se trajo a la palestra nuevamente el debate sobre los exorbitantes presupuesto en los best seller del gaming.

Con más que escasos recursos y, literalmente, solo sus dos manos para darle vida al mundo de Hyland Point, la ciudad ficticia en la que transcurren los acontecimientos del juego. Y su éxito fue tal que enfrentó a David con Goliat.

Y es que Schedule I es la nueva revelación de los videojuegos, que ya dejó en el camino lanzamientos AAA como Monster Hunter Wilds, The Last of Us Parte II Remastered y Assassin’s Creed Shadows.

Schedule I is now available on Steam! pic.twitter.com/k5KkXMfSAE — Schedule I (@ScheduleOneGame) March 24, 2025

Esta tendencia no es nada nuevo, la corriente del “SoloDev” traspasa más fronteras de lo pensado.

Históricamente, programadores, diseñadores e incluso personas de rubros que poco tienen que ver con el gaming reúnen el valor de aventurarse en la creación de estos mundo virtuales, blandiendo una creatividad que puede más que cualquier billetera.

El vivo ejemplo de eso, remontándonos a los inicios de los videojuegos como tal, es Tetris que de la mano del ruso Alexsey Pajitnov, logró ser por varias décadas el juego más vendido de la historia.

Uno, que actualmente es el portador de dicho reconocimiento, es Minecraft.

Markus Persson, más conocido como “Notch”, programó y diseñó esta entrega él solo hasta fundar Mojang y vender los derechos de su creación a Microsoft por 2.500 millones de dólares.

El transmedial éxito del sueco lo llevó incluso a una adaptación al cine, ratificando su logro ahora en taquilla.

Pero Minecraft no sería el único con tal éxito que llegaría a la pantalla grande, porque Scott Cawthon y la franquicia de Five Nights at Freddy’s, ya preparan una secuela para su película que retrata los acontecimientos del popular juego de terror.

Welcome back! Are you ready to start the show? #FNAF2Movie only in theaters this December. pic.twitter.com/j8fv0qVhwy — Five Nights at Freddy’s (@FNAFMovie) April 3, 2025

El desarrollador, quien en un intento de reinventarse y levantar su carrera como desarrollador de juegos encontró una mina de oro, que gracias a la masificación de las redes sociales y el gran interés de sus fanáticos de conocer los secretos tras la historia, se transformó en una de las sagas más populares de la segunda mitad de la década del 2010 a 2020.

Otros desarrolladores que la rompieron en el mercado, son el caso de Toby Fox y Eric Barone, creadores de Undertale y Stardew Valley respectivamente.

Ambos son conocidos por su gran trabajo de ambientación y sensibilidad en sus títulos, Barone tardó 4 años y medios en lanzar su juego, que hasta el día de hoy sigue actualizando.

Mientras que Fox se destaca por su gran trabajo de diálogos, creación de personajes y composición del soundtrack completo del juego.