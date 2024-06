Las palabras del Presidente Boric que provocaron risas en la “Cumbre por la Paz en Ucrania”

El mandatario recibió aplausos de todos los líderes internacionales presentes en la cumbre, donde destacó su compromiso con la paz y la cooperación internacional.

Durante la “Cumbre por la Paz en Ucrania”, con la presencia de múltiples líderes internacionales, el Presidente Gabriel Boric destacó con una intervención de aproximadamente 4 minutos que capturó la atención de todos los presentes.

En su discurso, el mandatario hizo un llamado a la coexistencia pacífica entre las naciones y condenó el ataque de Rusia a Ucrania.

Asimismo, enfatizó la importancia de respetar el derecho internacional y los derechos humanos, tanto en Gaza como en Ucrania, señalando que son fundamentales para asegurar una paz duradera.

Un momento que no pasó desapercibido fue cuando explicaba la razón de la participación de Chile en la cumbre.

“¿Por qué un país tan alejado de esta guerra como Chile participa en esta cumbre? No es porque nos guste Putin, que a mí personalmente no me gusta“, expresó, generando risas entre las autoridades presentes.

El mandatario cerró su intervención con un llamado a trabajar por la paz en beneficio de las personas, enfatizando la importancia de la humanidad como punto clave.

