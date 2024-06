Orgullo nacional: Restaurante chileno se ubicó entre los 50 mejores del mundo

La lista The World's 50 Best Restaurants ser arma con base en los votos de 1.080 expertos de la industria de restaurantes internacionales, incluidos escritores gastronómicos y chefs.

(EFE/CNN Chile) – En una noche en la que Disfrutar (Barcelona) se alzó con el primer puesto de la lista de ‘The World’s 50 Best Restaurants’, diversos restaurantes latinoamericanos se situaron entre los mejores del mundo, incluido uno chileno.

La lista se compila con base en los votos de la Academia de los 50 mejores restaurantes del mundo, que está compuesta por 1.080 expertos de la industria de restaurantes internacionales, incluidos escritores gastronómicos y chefs, en 27 regiones de todo el mundo.

Los destacados

Entregados esta madrugada en Las Vegas (EE.UU.), el restaurante español Disfrutar (Barcelona, España) se han convertido en el rey de la gastronomía mundial tras subir a la cima del podio de los premios ‘The World’s 50 Best Restaurants’, donde también están el asador vasco Etxebarri (Atxondo), segundo, y el restaurante parisino Table by Bruno Verjus, tercero.

Tras una cuarta posición ocupada por Diverxo (Madrid), que ha bajado una posición, encontramos en quinto lugar al primer latino, Maido (Lima), uno de los mayores puntales de la gastronomía latina gracias al cocinero Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, un carismático chef que combina las técnicas japonesas y los ingredientes peruanos.

Y en el número siete encontramos al restaurante Quintonil (México), que ha subido del 9 al 7 gracias al trabajo que están haciendo Jorge Vallejo y su esposa Alejandra Flores, artífices de una cocina en la que reina la auténtica tradición mexicana.

Para comer en el número 10 habrá que tomar rumbo al sur desde México y visitar Buenos Aires, porque allí está Don Julio, esta parrilla que abrió en 1999 como casa de comidas de barrio cuando su dueño, Pablo Rivero, tenía poco más de 20 años.

Suben puestos en esta clasificación otros restaurantes de la gastronomía latinoamericana más puntera, como es el caso de Kjolle (Lima), que asciende del 28 al 16. Kjolle es el primer negocio que emprende en solitario Pía León.

La cara negativa de la noche la han protagonizado A Casa do Porco (São Paulo), que ha sufrido una caída desde la 12º posición en 2023 hasta la 27; algo parecido a lo que le ha sucedido a Pujol (Ciudad de México), ya que el restaurante del chef Enrique Olvera desciende del 13 al 33.

Además, y en puestos más bajos, del número 43 baja al 53 el restaurante Leo (Bogotá), de la cocinera, artista y economista Leonor Espinosa, de quien la lista destaca “su sala audaz y moderna adornada con sorprendentes obras de arte”.

Durante la gala se ha nombrado con el título de ‘Best of the Best’, otorgado a los restaurantes que han ocupado el número uno, al Central (Perú), quien entra a formar parte de este club del Olimpo gastronómico con el Bulli (España), El Celler de Can Roca (España), Noma (Dinamarca) o Mirazur (Francia), entre otros.

Un restaurante chileno en el Top 50

El restaurante chileno Boragó del chef Rodolfo Guzmán permanece en su posición 29 en la lista de este 2024. “Años investigación le han brindado al chef Guzmán una variedad casi ilimitada de sabores, permitiéndole crear su menú único y colorido, Endémica”, señalaron desde la organización.

“Nuestros menús de degustación recogen y combinan el mejor producto endémico del territorio chileno, en permanente evolución a lo largo del año. Gran parte de la comida es cortada de suelos no intervenidos, por comunidades recolectoras y pequeños productores a lo largo de Chile”, menciona Boragó en su sitio web.