Tribunal iraní condena a premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a otro año más en prisión

Este martes, un tribunal iraní de Teherán condenó a la activista y Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a otro año de prisión por “propaganda contra el sistema”, criticar el uso del velo y llamar a boicotear las elecciones parlamentarias.

El veredicto fue informado por su abogado Mostafa Nili a través de la red X, en la que explica que el Tribunal Revolucionario de Teherán emite que Mohammadi fue condenada a un año de prisión por “actividades contra el régimen” que se demuestran con cartas que escribió la activista a los parlamentos de Suecia y Noruega.

Mostafa Nili, the lawyer of Narges Mohammadi, stated in a tweet today: Based on the verdict issued by Branch 29 of the Revolutionary Court, #NargesMohammadi has been sentenced to one more year in prison for propaganda activities against the regime. https://t.co/HHC8vnPjj6

— Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) June 18, 2024