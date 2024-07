Muere a los 53 años Shannen Doherty, reconocida actriz de “Hechiceras” y “Beverly Hills, sueños de juventud”

En junio de 2023, la artista compartió que su cáncer se había propagado al cerebro.

(CNN/CNN en Español) – La actriz Shannen Doherty, conocida por sus papeles en “Hechiceras” y “Beverly Hills, sueños de juventud”, murió a los 53 años tras casi una década de batalla contra el cáncer de mama, según informó la revista People citando a su publicista, Leslie Sloane.

“Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha”, declaró Sloane. “La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar en paz“.

CNN intentó comunicarse con Sloane para obtener más comentarios.

Doherty desarrolló una fiel base de seguidores con sus actuaciones, comenzando con su papel como Heather Duke en la película de culto de 1989 “Heathers”, seguida de su papel como Brenda Walsh en “Beverly Hills, 90210” de 1990 a 1994 y en su posterior spin-off “90210”. También es recordada por interpretar a Prue Halliwell en “Charmed” de 1998 a 2001.

Doherty fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2015, que entró en remisión dos años después. Sin embargo, en 2020 anunció que el cáncer había regresado y se había extendido, alcanzando la etapa 4. En junio de 2023, compartió que su cáncer se había propagado al cerebro.

Nacida en Memphis, Tennessee, Doherty se mudó a Los Ángeles con su familia cuando era niña y rápidamente se interesó en la actuación. Debutó a los diez años en la serie de televisión “Father Murphy”, donde su actuación llamó la atención del legendario actor Michael Landon. Esto le permitió obtener el papel de Jenny Wilder en la querida serie “Little House on the Prairie”.

A lo largo de su carrera, Doherty trabajó en diversos proyectos, incluyendo la serie “Our House”, la película de 1985 “Girls Just Want to Have Fun” y la comedia oscura “Heathers” de 1988. Su papel más destacado llegó con el drama adolescente de Aaron Spelling “Beverly Hills, 90210”, donde interpretó a Brenda Walsh, una estudiante de secundaria. Su química en pantalla con Luke Perry, quien interpretaba a su interés amoroso Dylan McKay, la convirtió en una estrella.

Doherty dejó “Beverly Hills, 90210” tras cuatro temporadas debido a informes de tensiones en el set. Luego apareció en películas como “Almost Dead” (1994) y “Mallrats” (1995). En 1998, se reunió con Spelling para protagonizar “Charmed”, junto a Alyssa Milano y Holly Marie Combs. Dejó el programa después de tres años y continuó trabajando en diversas películas, incluyendo “The Rendering” (2002) y “View of Terror” (2003).

En 2008, Doherty retomó su papel de Brenda Walsh en el reinicio de “90210” durante siete episodios. Posteriormente, se interpretó a sí misma en el reinicio estilo meta “BH90210” en 2019 y tuvo un cameo en “Riverdale” ese mismo año, serie en la que participaba Perry, quien falleció a los 52 años tras sufrir un derrame cerebral.

En septiembre de 2020, Doherty habló con la revista Elle sobre la gratitud que sentía en medio de sus experiencias con el cáncer. “Trato de atesorar todos los pequeños momentos que la mayoría de la gente realmente no ve o da por sentado”, dijo. “Para mí, las pequeñas cosas se magnifican. Tenemos este pozo infinito dentro de nosotros, y se trata simplemente de continuar cavando en ese pozo para obtener la fuerza para enfrentar la adversidad y para que también podamos ver toda la belleza”.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.