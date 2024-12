Ministra de seguridad de Argentina es amenazada por grupo armado: “Vamos a dejar muertos por toda Buenos Aires”

El video difundido en redes sociales, en el que se observa a cuatro hombres con armas de alto calibre amenazando a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro, ha sido ampliamente criticado por el Gobierno argentino, que calificó este acto como una clara amenaza terrorista.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fueron amenazados en un video divulgado en redes sociales.

En el registro, cuatro sujetos con los rostros cubiertos, vestidos con overoles y portando armas, lanzaron graves advertencias.

“Este video va para vos, Pullaro y Bullrich (…) estamos instalados en Buenos Aires, vamos a dejar muertos acá”, afirma uno de los individuos.

En el mismo tono, agregan: “Vamos a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, vamos por todo, esto nunca va a terminar”.

La respuesta del Gobierno argentino

El video ha generado el repudio de los afectados, así como del presidente argentino, Javier Milei.

Bullrich respondió contundentemente en sus redes sociales: “NI UN PASO ATRÁS”, acompañando un comunicado oficial que califica la grabación como “una clara amenaza terrorista”.

En el comunicado, el Gobierno reafirma su compromiso de tolerancia cero frente al terrorismo y el crimen organizado: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentar al terrorismo y garantizar la seguridad de todos los argentinos”.

El presidente Milei también se pronunció, citando el comunicado y dirigiéndose a Bullrich y Pullaro: “El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace, las paga. Y de ahí no nos vamos a mover”.