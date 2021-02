(CNN) — Mientras el expresidente Donald Trump observa cómo se desarrolla su segundo juicio político, Melania Trump pasa la mayor parte de su tiempo después de la Casa Blanca relajándose en el spa y manteniéndose fuera de la disputa.

Aunque ha estado revisando el juicio, dice una fuente familiarizada con su nivel de interés, la ex primera dama mentalmente casi ha dejado atrás Washington, a diferencia de su esposo.

Según varias personas que hablaron con CNN sobre la vida de Trump en las semanas posteriores a su partida de la capital del país, su agenda diaria no tiene nada que ver con la política, el Congreso, los juicios o las cuentas bloqueadas de las redes sociales.

“Ella va al spa, almuerza, va al spa (nuevamente) y cena con Donald en el patio“, dijo una persona familiarizada con el horario de Melania Trump en Mar-a-Lago, su casa en Palm Beach, Florida. “Aclara y repite. Todos los días”.

Otra persona familiarizada con su rutina diaria confirma la afinidad de Trump por las instalaciones de spa del club privado, señalando que no es inusual que ella pase varias horas al día allí, disfrutando de los beneficios a su disposición, a menudo yendo dos veces en un período de 24 horas, por masajes, cuidado de uñas, tratamientos faciales u otros elementos del menú.

“Casi siempre cena”, dijo una tercera persona que ha visto a Trump fuera del spa. Pasa las tardes en el patio al aire libre de Mar-a-Lago, donde prefiere el pescado como plato principal, según la fuente, y a menudo se unen a la mesa sus padres, Viktor y Amalija Knavs, que residen en una suite privada de habitaciones en Mar-a-Lago durante gran parte del año.

Aunque ahora es una ex primera dama de los Estados Unidos, su rutina diaria no ha experimentado un cambio significativo.

“Es más o menos lo mismo que antes (era primera dama) o incluso cuando venía durante las vacaciones”, dijo la fuente familiarizada con el horario de Trump, y señaló que no hay mucha evidencia para delinear actividades o trabajo antes y después de la Casa Blanca.

La oficina de Melania Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.

Trump está en medio de establecer una oficina oficial y ha contratado a tres ex empleados de su personal del Ala Este con la esperanza de resucitar su campaña Be Best para ayudar a los niños, continuando su “trabajo”, como ella lo llama a sus amigos.

Momentos de amargura

Sin embargo, ha habido momentos de amargura y pesar, dicen varias personas con conocimiento de las conversaciones de Trump últimamente, sobre todo desde la toma de posesión de Joe Biden y con respecto a las actividades de su sucesora, Jill Biden.

Cuando Trump se fue de Washington, tenía las peores calificaciones de favorabilidad de cualquier primera dama moderna al salir de la Casa Blanca, según una encuesta realizada por SSRS para CNN.

En un momento, al principio de su mandato, ese no fue el caso: Melania Trump era el miembro más querido de la familia Trump y de la administración en general. Pero es posible que el estilo incendiario de Donald Trump, aunque no necesariamente algo que su esposa condonó, tuvo el efecto residual de minar la popularidad de la primera dama. Después del ataque del 6 de enero al Capitolio, Melania Trump no hizo una declaración denunciando la violencia durante cinco días.

“Ella podía ver cómo le iba a ir”, dijo un exfuncionario de la Casa Blanca que habló con CNN, y señaló que Trump sentía que estaba en una situación en la que todos salían perdiendo, hablara públicamente o no. Si ella condenaba la violencia, su esposo y su base se enojarían y crearía un gran revuelo por su ruptura con el presidente. Y al permanecer en silencio, estaba dando a entender que apoyaba lo sucedido.

“Una vez que ocurrió (la insurrección), ella supo que no había nada que ganar para ella al hablar o hacer algo, así que no hizo nada”, dijo el ex funcionario de la Casa Blanca.

Dos miembros del personal de la primera dama dimitieron poco después de la mortal insurrección en protesta por la aparente aquiescencia de la administración.

Trump, según una persona familiarizada con su agenda, había planeado ir a la inauguración de Biden y se enteró de que ella no asistiría cuando su esposo tuiteó que no iría.

Decepcionada por la forma en que dejó Washington, ha sido “amarga y fría” a veces con su esposo, molesta porque su imagen se convirtió en un daño colateral en su búsqueda por denunciar las elecciones y procurar una transferencia pacífica del poder, dos de las personas familiarizadas con su pensamiento de nota tardía.

Pero la ira más ferviente de Trump proviene de ver a Jill Biden iniciar su mandato en el Ala Este casi en la antítesis del camino que tomó Trump. Biden se mudó a la Casa Blanca de inmediato, para empezar, y contrató y desarrolló a un personal dos semanas después de la inauguración. Mientras tanto, Trump permaneció en Nueva York durante los primeros cinco meses de la administración, aparentemente para permitir que su hijo Barron terminara el año escolar; ella nunca tuvo más de 12 personas en su personal de la Casa Blanca, a veces había tan solo siete. (Jill Biden ya tiene casi una docena de miembros del personal a tiempo completo y se espera que agregue más).

Aunque según los informes, Melania Trump dejó una nota de bienvenida para Biden en la Residencia Ejecutiva, todavía no le ha hablado, evitando una larga tradición de primeras damas.

Trump también ha tomado nota de la publicidad que ha obtenido su sucesora.

A las pocas semanas de convertirse en primera dama, Biden realizó una entrevista con la revista People, adornando la portada con su esposo, el nuevo presidente, y apareció en la revista Parents, donde habló sobre su empatía por las familias que se enfrentan a la educación en el hogar de sus hijos durante la pandemia. Los Biden también aparecieron en un mensaje televisado que se emitió antes del Super Bowl del domingo pasado.

Jill Biden ha realizado al menos siete eventos o charlas desde que se convirtió en primera dama, sobre temas que incluyen familias militares, prevención del cáncer, atención médica, educación universitaria comunitaria y apoyo a los maestros. Antes de salir de Washington el 20 de enero, Melania Trump no había sido vista públicamente durante tres semanas y no había realizado un evento público en solitario durante seis semanas, una agenda no del todo infrecuente para la ex primera dama, que optó por mantener un calendario menos robusto, dijo su personal, para enfocarse más en ser esposa y madre.

La atención que ha estado recibiendo Biden no ha pasado desapercibida para Trump, dicen quienes la conocen. Aunque lamenta el enfoque de los medios en su sucesor, Trump rechazó varias ofertas similares de publicaciones nacionales durante su tiempo como primera dama, según dos personas que trabajaron estrechamente con ella. Cuando se le presentan ofertas y pide participación, fue Trump quien no quiso hacerlas.

En cuatro años, nunca hizo una entrevista con una publicación nacional.

“Donald estaba más molesto que Melania por no recibir portadas de revistas“, dijo Stephanie Winston Wolkoff, quien se desempeñó como asesora principal de Trump durante sus primeros meses como primera dama antes de que la relación se arruinara.

El día de Navidad, el entonces presidente Trump retuiteó el tuit de un medio de comunicación conservador que señalaba la falta de portadas de revistas, citando “snobs elitistas en la prensa de la moda”. Trump llamó a su esposa, “la más grande de todos los tiempos“.

Laura Bush apareció en al menos seis revistas durante sus dos mandatos como primera dama y Michelle Obama más del doble.

Wolkoff le dijo a CNN que no era que el país no estuviera interesado en leer sobre Trump, era que la primera dama ferozmente reservada no estaba interesada en permitir que el público la conociera.

“Melania intencionalmente no hizo prensa como mecanismo de defensa“, dijo Wolkoff, quien escribió sobre sus experiencias con Trump en su libro, “Melania y yo: el ascenso y la caída de mi amistad con la primera dama”. “Ella y yo siempre discutíamos este razonamiento y es por eso que todo fue coreografiado o enviado por correo electrónico, o eran citas o declaraciones ‘aprobadas’ que solía escribir”.

La falta de interés en sentarse para una entrevista, por privacidad y la preocupación por lo que se podría preguntar y requerir una respuesta, fue para Trump una estrategia primordial, según Wolkoff. Ahora Trump, según varias personas familiarizadas con su pensamiento, está cuestionando esa táctica.

Pero la ex primera dama no se culpa a sí misma en retrospectiva, está culpando a otros: ex miembros del personal, editores de revistas y corporaciones y fundaciones que optaron por no trabajar con ella debido a la retórica política del ex presidente. Recientemente, Trump les ha dicho a sus conocidos que cree que podría haber participado en más oportunidades en los medios de comunicación y eventos políticos si su personal hubiera sido más complaciente con sus necesidades.

“Eso parece injusto, pero típico de culpar a todos los demás“, dijo alguien familiarizado con el pensamiento de Trump durante sus años en la Casa Blanca. “Todo el mundo sabe que Melania Trump hace lo que quiere cuando quiere, y ningún miembro del personal de su equipo podría haber hecho algo para cambiar eso”.

