(CNN) – La condición del ex presidente Donald Trump tras dar positivo al COVID-19 se volvió tan preocupante en octubre pasado que se consideró ponerle un respirador artificial, según lo que el entonces mandatario le dijo a una persona en ese momento.

Este detalle despierta dudas sobre si la condición del ex presidente era peor de lo que los funcionarios estuvieron dispuestos a reconocer públicamente. Un hecho que el diario The New York Times informó por primera vez en detalle este jueves.

CNN reportó en octubre que cuando Trump fue trasladado en avión al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, no solo tenía problemas para respirar, sino que también había recibido oxígeno suplementario. Trump “definitivamente ha recibido oxígeno”, dijo a CNN la fuente con conocimiento.

El médico del ex presidente, el Dr. Sean Conley, divagó sobre el tema en esa ocasión. Y mencionó que Trump “no está tomando oxígeno en este momento”. Cuando se le preguntó si el presidente lo había recibido, Conley no respondió directamente. “No ha necesitado ninguno esta mañana ni hoy”, respondió. Ante la duda de si alguna vez había recibido oxígeno suplementario como parte de su tratamiento por COVID-19, Conley tampoco contestó directamente. “En este momento no está recibiendo (el oxígeno)”. Y agregó: “ayer y hoy no recibió oxígeno”.

The New York Times también informó que se encontró que Trump tiene infiltrados pulmonares, “que ocurren cuando los pulmones están inflamados y contienen sustancias como líquidos o bacterias. Su presencia, especialmente cuando un paciente presenta otros síntomas, puede ser un signo de caso agudo de la enfermedad. Pueden detectarse fácilmente en una radiografía o una exploración, cuando partes de los pulmones aparecen opacas o blancas”.

El diario agregó que el nivel de oxígeno de Trump bajó a los 80. Conley evadió repetidamente a los reporteros frente a preguntas de su condición y si había recibido oxígeno. Solo dijo a periodistas una vez que los niveles de Trump se habían recuperado y que nunca habían estado en los “80 bajos”.

El Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, dijo que el hecho de que Conley no revelara los datos es perturbador. “Es perturbador porque sentí que el Dr. Conley en ese momento claramente fue evasivo y engañoso”, dijo Jha a Wolf Blitzer, de CNN, este jueves.

“Hubiera sido mucho mejor si el Dr. Conley y la Casa Blanca hubieran sido transparentes y abiertos con el pueblo estadounidense. Esto en lugar de lo que escuchamos de ellos. Así que, por supuesto, fue muy decepcionante… Todo es muy lastimoso“, señaló Jha.

Mark Meadows, quien era el secretario general de la Casa Blanca, reunió a periodistas tras un informe médico optimista de Conley. En privado les dijo: “los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes. Y las próximas 48 horas serán críticas en términos de su cuidado. Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa”.

En cuanto a la condición de Melania Trump, alguien familiarizado con el tratamiento de la entonces primera dama dijo que nunca tomó la terapia de anticuerpos de Regeneron, entonces experimental. Este fue uno de los tratamientos que recibió su esposo. La fuente dijo que le tomó “mucho, mucho tiempo” mejorar, pero ella insistió en dejar que el virus siguiera su curso. Y añadió que Melania Trump trató sus síntomas con medicamentos holísticos, como infusiones de hierbas. También que no tomó nada más fuerte que la analgésicos de venta libre.

Kate Bennett y Andrea Diaz, las dos de CNN, contribuyeron a este informe.