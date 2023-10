Este miércoles, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la situación de Loren Garcovic, chilena desaparecida tras el ataque sorpresivo de Hamás a Israel.

En el marco de la 65° reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe (Cepal), según publicó Emol, la secretaria de Estado señaló que la connacional fue “secuestrada”.

En su intervención, manifestó: “hoy concentro mi atención en la situación de Loren Garcovich, mujer chilena secuestrada por Hamas, cuya liberación exigimos“.

Minister @totiorellanag of @MinMujeryEG 🇨🇱 and Vindhya Persaud, Minister of Human Services and Social Security of #Guyana 🇬🇾 (virtual), among other representatives, participate in the Sixty-fifth meeting of the Presiding Officers of the Regional Conference on Women in #LAC. pic.twitter.com/dO3OZRQzi3

