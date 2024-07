Karina Oliva defiende reelección de Maduro: “Desprestigian un proceso que fue refrendado en las urnas”

En sus redes sociales, la ex candidata a gobernadora de la RM abordó las críticas que ha despertado el resultado de las elecciones en Venezuela.

Este lunes, Karina Oliva, excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana, defendió los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, que dieron como ganador al actual jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Maduro, en el poder desde 2013, fue reelegido para un tercer mandato consecutivo este domingo. Obtuvo el 51,20 % de los votos (5.150.092), de acuerdo con el primer boletín oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Qué dijo Karina Oliva?

En Instagram, Oliva se refirió a las críticas que ha despertado el resultado de las elecciones, con diversos líderes del mundo cuestionando la transparencia y legitimidad del proceso electoral, tildándolo de fraudulento y señalando que no refleja la voluntad del pueblo venezolano.

“Hace semanas la oposición venezolana dijo que no reconocería los resultados, salvo que ellos ganaran. ¿Curioso? No, es el mecanismo para desprestigiar un proceso que fue refrendado en las urnas”, escribió la ex militante de Comunes en la publicación que acompañó con una imagen de los resultados.

La postura del Gobierno

Respecto a los comicios venezolanos, el presidente Gabriel Boric advirtió que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que dan la victoria a Nicolás Maduro “son difíciles de creer”, afirmando que Chile no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, indicó el mandatario en su cuenta de X.