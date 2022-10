(CNN) — Varias personas que alguna vez fueron cercanas al artista antes conocido como Kanye West le dijeron a CNN que Adolf Hitler lo ha fascinado durante mucho tiempo, y una vez quiso nombrar un álbum con el nombre del líder nazi.

Un ejecutivo de negocios que trabajó para West, que ahora se hace llamar Ye, le dijo a CNN que el artista creó un ambiente de trabajo hostil, en parte debido a su “obsesión” con Hitler.

“Elogiaría a Hitler diciendo lo increíble que era que pudiera acumular tanto poder y hablaría sobre todas las grandes cosas que él y el Partido Nazi lograron para el pueblo alemán”, dijo el individuo a CNN.

El ejecutivo dejó su cargo y llegó a un acuerdo con West y algunas de sus empresas por quejas en el lugar de trabajo, incluido el acoso, que CNN ha revisado. El exejecutivo pidió no ser identificado debido a un acuerdo de confidencialidad y al temor de represalias por parte de West. Según el acuerdo, West negó las acusaciones del ejecutivo.

El ejecutivo le dijo a CNN que West habló abiertamente sobre leer Mein Kampf, el manifiesto autobiográfico de Hitler de 1925 y expresó su “admiración” por los nazis y Hitler por su uso de la propaganda.

Este individuo declaró que las personas en el círculo íntimo de West eran “plenamente conscientes” de su interés en Hitler. Cuatro fuentes le dijeron a CNN que West había sugerido originalmente el título “Hitler” para su álbum de 2018 que finalmente se lanzó como “Ye”. No querían ser nombrados, citando la preocupación por la retribución profesional.

CNN se ha comunicado con West para hacer comentarios.

Universal Music Group, propietario de Def Jam, que solía distribuir la música de West, dijo en un comunicado a CNN el martes que la relación de la compañía con su sello GOOD Music terminó el año pasado.

“No hay lugar para el antisemitismo en nuestra sociedad. Estamos profundamente comprometidos con la lucha contra el antisemitismo y cualquier otra forma de prejuicio”, agregó el grupo Universal Music.

Las fuentes con las que habló CNN no tenían información sobre por qué el álbum finalmente se llamó “Ye”.

Van Lathan Jr., un exempleado de TMZ, que se enfrentó a West durante su entrevista de 2018 en sus oficinas en la que West dijo que la esclavitud “suena como una opción”, afirmó recientemente en un podcast que West también hizo comentarios antisemitas durante su conversación que el medio hizo. no divulgar públicamente. Es por eso que Lathan dijo que sus comentarios actuales no lo sorprendieron.

“Ya lo escuché decir eso antes en TMZ”, dijo Lathan durante un episodio del podcast “Higher Learning” a principios de este mes. “Quiero decir, me sorprendió porque ese tipo de discurso antisemita es repugnante. Es como, me sorprende cada vez que alguien hace eso, ¿verdad? Pero en lo que respecta a [West], sabía que eso estaba en él porque cuando llegó a TMZ, dijo esas cosas y las sacaron de la entrevista. … Dijo algo así como: ‘Amo a Hitler, amo a los nazis‘. Algo por el estilo cuando él estaba allí. Y lo sacaron de la entrevista por la razón que sea. No fue mi decisión.

Una de las fuentes que habló con CNN y estuvo en la entrevista con TMZ dijo que West se había referido favorablemente a Hitler.

CNN se ha comunicado con TMZ para hacer comentarios.

La revelación de la supuesta historia de West de admirar a Hitler se produce en medio de una ola de acciones incendiarias por parte de West que comenzó a principios de este mes. Usó una camiseta que decía “White Lives Matter” durante su desfile de Yeezy en París el 3 de octubre y vistió a varias modelos negras con ropa con la frase, considerada un eslogan de odio por la Liga Antidifamación (ADL). Luego publicó una conversación de texto privada en Instagram entre él y Sean “Diddy” Combs en la que afirmó que Combs estaba “controlado por judíos”. Siguió eso con un tweet en el que dijo que haría “la muerte con 3 en el pueblo judío”, lo que resultó en que Twitter bloqueó su cuenta.

La retórica ofensiva de West en las últimas semanas ha tenido consecuencias profesionales para el rapero y el diseñador. El martes, Adidas puso fin a su asociación de siete años con West y calificó sus acciones recientes como “inaceptables, odiosas y peligrosas”.

En un comunicado, el fabricante de ropa deportiva dijo que “no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio” y dijo que los comentarios recientes de West violaron los “valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad” de la compañía.

Balenciaga también cortó lazos con West, al igual que la agencia de talentos CAA. La productora MRC declaró que estaban archivando un documental sobre West, y GAP anunció que retiraría la mercancía de Yeezy Gap de sus tiendas y cerraría el sitio web YeezyGap.com.

En una publicación de Instagram el jueves titulada “DISCUMENTO DE AMOR”, West pareció hacer referencia a las relaciones comerciales rotas, escribiendo, en parte, “PERDÍ 2 MIL MILLONES DE DÓLARES EN UN DÍA Y TODAVÍA ESTOY VIVO”.

West fue mencionado en pancartas levantadas por manifestantes antisemitas en Los Ángeles el fin de semana pasado. Sus comentarios han sido condenados por el Comité Judío Estadounidense y la ADL, así como por numerosos líderes políticos y celebridades, incluida su ex esposa, Kim Kardashian .