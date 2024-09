Kamala Harris por incidente de Donald Trump: “La violencia no tiene cabida en Estados Unidos”

(CNN) – En medio de los hechos registrados este domingo en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se refirió a la situación de Donald Trump.

A través de su cuenta en X, la candidata a la Casa Blanca publicó: “Me han informado de que se han producido disparos cerca del expresidente Trump y de su propiedad en Florida, y me alegro de que se encuentre a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos”.

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America.

