La vicepresidenta electa Kamala Harris se manifestó a través de Twitter luego de las declaraciones del presidente electo Joe Biden este miércoles por la tarde, para pedir el fin de la violencia en el Capitolio tras la irrupción de adherentes a Trump.

“Me uno al presidente electo Joe Biden para pedir que se ponga fin al asalto al Capitolio y a los servidores públicos de nuestra nación y, como él dijo, ‘permitan que avance el trabajo de la democracia’“, tuiteó.

I join President-elect @JoeBiden in calling for the assault on the Capitol and our nation’s public servants to end, and as he said, “allow the work of democracy to go forward.”

— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 6, 2021