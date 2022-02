Recientemente una serie de líderes sudamericanos optaron por tomar distancia del régimen venezolano que lidera Nicolás Maduro, entre ellos el presidente electo Gabriel Boric y el mandatario de Perú, Pedro Castillo.

En una entrevista con el medio uruguayo M24, Boric afirmó que Venezuela ha experimentado un retroceso “brutal”, y que aspira a construir una “izquierda democrática”.

“A mí me gustaría establecer un principio irreductible que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, independiente del gobierno de turno. No podemos tener doble estándar, no nos podemos perder”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que “el alegato permanente que hacen ciertas izquierdas a la autodeterminación de los pueblos para terminar incluso justificando sus desviaciones o conductas que no son apropiadas, como limitaciones a la libertad de expresión, a la reunión, es algo que tenemos que enfrentar más abiertamente”.

Mirada compartida por el presidente peruano, Pedro Castillo que en una entrevista con CNN en Español explicó que piensa “crear un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”.

“No me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos”, afirmó apuntando a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La respuesta de Nicolás Maduro

La replica desde Venezuela ante los dichos de los mandatarios, vino por parte de Nicolás Maduro quien aseveró que se trata de una “izquierda cobarde”.

“Todos los días hay una campaña contra Venezuela. Por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico y en atacarme a mí como presidente”, añadió el líder venezolano.

Asimismo, señaló que “no tienen moral, no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana”.

“Es una izquierda fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías (…) Entonces asumen la peor cara de contrarrevolucionarios, de antibolivarianos, desde alguna izquierda cobarde que hay por ahí”