Frenan avance de la extrema derecha de Le Pen: Alianza de izquierda da la sorpresa y gana las elecciones en Francia

(EFE/CNN Chile) – El Nuevo Frente Popular (NFP) de izquierda ha quedado en primer lugar en las elecciones legislativas francesas de este domingo, con el mayor grupo parlamentario en la Asamblea Nacional, según varios institutos de sondeos.

El NFP obtiene entre 160 y 215 diputados, mientras que el bloque macronista logra de 150 a 180 y la ultraderecha de Marine Le Pen queda relegada a la tercera posición, con 115-152 escaños, de acuerdo a los cuatro principales institutos demoscópicos.

Esas cifras suponen una sorpresa después de que la ultraderecha ganó de forma holgada la primera vuelta, con el 33,15% de los votos, y seguía en cabeza en los sondeos y en las últimas proyecciones de escaños que se divulgaron hasta el viernes, último día de la campaña.

Pero al cierre de los centros de voto, el NFP aparece como el ganador, según la proyección de Ifop para los canales TF1 y LCI, con 180-215 diputados, además de otros 10 escaños para independientes de izquierda, netamente por delante del bloque macronista (150-180).

La ultraderecha queda relegada al tercer lugar, con un resultado de 120 a 150 escaños, siempre según los sondeos.

Las proyecciones de Ipsos para la radiotelevisión pública son similares, con 172-192 diputados para el NFP, frente a 150-170 para los macronistas y 132-152 para la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen.

Las de Elabe para BFMTV dan a la izquierda 175-205 diputados, por 150-170 para el bloque macronista y 115-150 para el RN.

Finalmente, el sondeo de Opinionway da al NFP de 160 a 210 escaños, con los macronistas también en segundo lugar (160-180), y la ultraderecha en tercera con 130-160.

Cientos de personas irrumpieron en las calles de París para celebrar el triunfo del Nuevo Frente Popular (NFP) sobre partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN). En la capital francesa, gente con pancartas vitoreaba cuando se conoció el resultado.

Algunas personas se besaron y lloraron, mientras otras se abrazaron al conocerse el resultado. También encendieron bengalas y la gente coreó en las calles “todo el mundo odia a los fascistas“.

Paris is alive with celebrations as the left triumphs in the latest election results!

A powerful moment for progress and change in France. 🇫🇷 #France #Paris #Elections #Elections pic.twitter.com/OaUvwdFx15

— RKS NEWS (@RksNews) July 7, 2024