Elecciones en Venezuela: Boric reconoce diferencias con el PC, pero recalca que “la política internacional la dirijo yo”

El mandatario señaló que "en el punto de política internacional, particularmente respecto a Venezuela, tenemos una diferencia, pero lo bueno es que tanto ellos como todos entienden que la política en materia internacional la dirijo yo”.

Este martes, el presidente Gabriel Boric abordó las discrepancias con el Partido Comunista (PC) respecto a las elecciones en Venezuela, reconociendo diferencias con el partido, pero reafirmando que “la política en materia internacional la dirijo yo”.

En un comunicado publicado la tarde de este lunes, la tienda dijo tener la certeza de que “la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso, refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales y la amplia cobertura de prensa”.

¿Qué dijo el presidente Boric?

Consultado sobre las diferencias con el partido oficialista, el presidente Boric sostuvo que “la alianza de gobierno en Chile es diversa y si yo hiciera (un problema) de cada diferencia que existe con algún parlamentario o con alguna declaración de uno u otro partido, la verdad es que sería muy difícil gobernar”.

“Con el PC tengo una excelente relación en lo cotidiano, han sido un partido importante para la sustentación del gobierno con permanentes aportes y en el punto de política internacional, particularmente respecto a Venezuela, tenemos una diferencia, pero lo bueno es que tanto ellos como todos entienden que la política en materia internacional la dirijo yo”, agregó.

En esta línea, afirmó que las discrepancias con el PC no le parece que sean un motivo “para armar más polémica mientras los roles estén absolutamente claros y creo que los roles están claros, tal como además lo señala de manera muy prístina la declaración de la Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola”.

“No puedo juzgar lo que es problema para los partidos que defienden algo. Para mí no es un problema la coalición de gobierno. Con ellos tenemos muchísimos desafíos en común y, por lo tanto, no haré de este tema un tema de política interna, que me imagino que habrá quienes traten de aprovecharse de aquello, ya que para mí lo importante (…) es que las elecciones se respeten, sean transparentes y no tratemos de hacer esto un tema de pelea interna”.