El principal general de Donald Trump expresó dudas sobre las posibles consecuencias de los ataques contra Irán en reuniones recientes

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, advirtió en reuniones privadas sobre la incertidumbre y los riesgos de una operación de gran escala contra Irán, pese a que había presentado a Donald Trump distintos escenarios que iban desde bombardeos limitados hasta una campaña orientada a un cambio de régimen.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, principal asesor militar del presidente Donald Trump, ha estado elaborando durante semanas posibles opciones de ataque y ha informado al mandatario en varias ocasiones antes de los bombardeos de este sábado.

Entre esas opciones se contemplaban desde ataques rápidos dirigidos a un grupo selecto de instalaciones nucleares hasta campañas aéreas masivas orientadas a forzar un cambio de régimen y la destrucción de las fuerzas militares iraníes.

Sin embargo, Caine ha manifestado un alto grado de incertidumbre respecto de las consecuencias de esas alternativas. Tan recientemente como la semana pasada, durante una sesión informativa en la Sala de Situación de la Casa Blanca que se extendió tres veces más de lo previsto, el general no pudo anticipar cuál sería el resultado de una operación destinada a provocar un cambio de régimen, según señalaron fuentes.

Meses atrás, Caine había mostrado mayor confianza en el éxito de una misión similar en Venezuela, cuyo líder fue capturado por el ejército estadounidense en una operación rápida y decisiva en enero.

En reuniones separadas en el Pentágono, Caine también ha advertido sobre los posibles riesgos de lanzar una operación militar de gran envergadura contra Irán, planteando inquietudes sobre la magnitud, la complejidad y el potencial de bajas estadounidenses en una misión de ese tipo, informó previamente CNN.

No obstante, el general ha gestionado con cautela su relación con Trump y el nivel de asesoría que entrega al presidente, mientras intenta mantener su influencia dentro de la toma de decisiones.