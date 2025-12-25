El controversial mensaje de Navidad de Trump: “Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical”

El presidente de Estados Unidos utilizó su saludo navideño para cuestionar duramente al Partido Demócrata y destacar lo que calificó como avances históricos en economía y seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un controvertido mensaje de Navidad en el que lanzó duras críticas contra la oposición demócrata, a la que calificó como “la escoria de la izquierda radical”, manteniendo el tono confrontacional que ha caracterizado buena parte de su discurso político.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario inició su mensaje señalando: “Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente”. La publicación generó inmediatas reacciones en el escenario político estadounidense, especialmente por el tono empleado en una fecha tradicionalmente asociada a mensajes de unidad.

En el mismo texto, Trump enumeró una serie de logros que, a su juicio, marcarían su administración durante 2025. Entre ellos, destacó el fin de las fronteras abiertas, cambios en políticas vinculadas al deporte femenino y a personas transgénero, así como un endurecimiento de la aplicación de la ley. En el plano económico, afirmó que Estados Unidos registra un mercado bursátil en niveles récord, planes de jubilación 401K fortalecidos, las tasas de criminalidad más bajas en décadas, inflación cero y un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,3%, cifra que aseguró superó ampliamente las proyecciones.

El presidente también defendió su política arancelaria, asegurando que esta ha generado “billones de dólares en crecimiento y prosperidad”, junto con una seguridad nacional que calificó como la más sólida en la historia del país. “Se nos respeta de nuevo, quizás como nunca antes”, concluyó en su mensaje, cerrando con una invocación religiosa y su firma presidencial.

Las críticas de Trump al Partido Demócrata han sido constantes, particularmente en materias económicas y sociales, donde suele responsabilizar a la oposición y al expresidente Joe Biden de los problemas que enfrenta el país.