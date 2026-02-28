Mundo

Con información de

El ataque de Israel contra Irán se lanzó junto con EE.UU., según fuente israelí

Por CNN Chile

28.02.2026 / 04:35

{alt}

El ataque lanzado este sábado por Israel contra Irán se hizo junto con Estados Unidos, según confirmó a EFE una fuente de seguridad israelí. 

El ataque lanzado este sábado por Israel contra Irán se hizo junto con Estados Unidos, según confirmó a EFE una fuente de seguridad israelí.

En desarrollo…

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de CNNChile (@cnnchile)

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump afirma que ataque conjunto con Israel sobre Irán busca "eliminar amenazas inminentes"
El ataque de Israel contra Irán se lanzó junto con EE.UU., según fuente israelí
Medios iraníes reportan varias explosiones en el centro y norte de Teherán
Milo J cierra con broche de oro el Festival de Viña 2026
El Ejército israelí anuncia que lanzó un "ataque preventivo" contra Irán
Milo J emociona en Viña 2026 junto a Akriila: El joven argentino y la chilena interpretan "Llora Llora"