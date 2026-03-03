Mundo conflicto en Medio Oriente

Con información de CNN

EE.UU. se prepara para un “aumento importante” de ataques en las próximas 24 horas en Irán

Por CNN Chile

03.03.2026 / 00:19

{alt}

Desde el gobierno estadounidense confirmaron que la próxima fase del operativo militar en Irán consta de destruir la producción de misiles del país, vehículos aéreos no tripulados y capacidad naval.

(CNN) – Estados Unidos se prepara para un “aumento importante” de ataques contra Irán durante las próximas 24 horas, dijo a CNN un alto funcionario estadounidense.

EE.UU. ha evaluado que una primera ronda de ataques ha logrado el objetivo de debilitar las defensas iraníes, y la próxima fase se enfocará fuertemente en destruir la producción de misiles del país, vehículos aéreos no tripulados y capacidad naval, según el funcionario.

El presidente Donald Trump anticipó la escalada de ataques en una entrevista con CNN más temprano el lunes, diciendo: “Ni siquiera hemos empezado a golpearlos fuerte. La gran ola aún no ha ocurrido. La grande viene pronto”.

El alto funcionario dijo que las reservas de misiles se están agotando, especialmente los misiles Tomahawk de ataque terrestre y los interceptores SM-3.

Trump dijo a CNN que pensaba que la guerra con Irán duraría cuatro semanas, pero que iba “adelantada al cronograma”.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Cultura “Scary Movie 6”: Lanzan tráiler oficial y revelan fecha de estreno y películas que parodiará
Más de 700 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra con EE.UU. e Israel, según organización de DD.HH.
EE.UU. se prepara para un “aumento importante” de ataques en las próximas 24 horas en Irán
Estados Unidos insta a sus ciudadanos a salir de inmediato de países en Medio Oriente
La Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita habría sido atacada con drones atribuidos a Irán
En medio del conflicto en Irán y la polémica por el cable submarino: El último cara a cara entre Boric y Kast antes del cambio de mando