EE.UU. se prepara para un “aumento importante” de ataques en las próximas 24 horas en Irán

Desde el gobierno estadounidense confirmaron que la próxima fase del operativo militar en Irán consta de destruir la producción de misiles del país, vehículos aéreos no tripulados y capacidad naval.

(CNN) – Estados Unidos se prepara para un “aumento importante” de ataques contra Irán durante las próximas 24 horas, dijo a CNN un alto funcionario estadounidense.

EE.UU. ha evaluado que una primera ronda de ataques ha logrado el objetivo de debilitar las defensas iraníes, y la próxima fase se enfocará fuertemente en destruir la producción de misiles del país, vehículos aéreos no tripulados y capacidad naval, según el funcionario.

El presidente Donald Trump anticipó la escalada de ataques en una entrevista con CNN más temprano el lunes, diciendo: “Ni siquiera hemos empezado a golpearlos fuerte. La gran ola aún no ha ocurrido. La grande viene pronto”.

El alto funcionario dijo que las reservas de misiles se están agotando, especialmente los misiles Tomahawk de ataque terrestre y los interceptores SM-3.

Trump dijo a CNN que pensaba que la guerra con Irán duraría cuatro semanas, pero que iba “adelantada al cronograma”.