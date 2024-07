Trump promete traer “paz al mundo” y poner “fin a la guerra” tras reunirse con Zelensky

(CNN/CNNChile) – El expresidente Donald Trump dijo que “tuvo una muy buena conversación telefónica” con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este viernes.

La llamada entre los dos líderes, que han tenido una relación complicada, es la primera conversación desde que Trump dejó la Casa Blanca y se produce un día después de que aceptara formalmente la nominación del Partido Republicano para presidente. También se produce en medio de preocupaciones en Europa sobre cuál sería la política de Trump hacia la guerra entre Rusia y Ucrania si ganara las elecciones presidenciales en noviembre.

“El presidente Zelensky de Ucrania y yo tuvimos una muy buena conversación telefónica esta mañana. Me felicitó por una Convención Nacional Republicana muy exitosa y por haberme convertido en el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos”, dijo Trump en una publicación en Truth Social. “Condenó el atroz intento de asesinato del sábado pasado y destacó que el pueblo estadounidense se une en un espíritu de unidad durante estos tiempos”.

Trump continuó: “Agradezco al presidente Zelensky por su ayuda porque yo, como su próximo presidente de los Estados Unidos, traeré la paz al mundo y pondré fin a la guerra que ha costado tantas vidas y devastado a innumerables familias inocentes. Ambas partes podrán unirse y negociar un acuerdo que ponga fin a la violencia y allane el camino hacia la prosperidad”.

President Zelenskyy of Ukraine and I had a very good phone call earlier today. He congratulated me on a very successful Republican National Convention and becoming the Republican nominee for President of the United States.



En una publicación en X que describe la llamada, Zelensky dijo que felicitó a Trump por su nominación y condenó el “impactante intento de asesinato en Pensilvania”.

“Le deseé fortaleza y absoluta seguridad en el futuro”, dijo. “Reconocí el vital apoyo bipartidista y bicameral de Estados Unidos para proteger la libertad y la independencia de nuestra nación”.

Zelensky concluyó: “Acordamos con el presidente Trump discutir en una reunión personal qué pasos pueden hacer que la paz sea justa y verdaderamente duradera”.

I spoke with @realDonaldTrump to congratulate him on the Republican nomination and condemn the shocking assassination attempt in Pennsylvania. I wished him strength and absolute safety in the future.

I noted the vital bipartisan and bicameral American support for protecting our…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024