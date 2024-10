Trump se bajó de entrevista con importante noticiario a cerca de un mes de las elecciones

Un importante noticiario estadounidense informó este martes que Donald Trump desistió de dar una entrevista en el marco de la campaña presidencial, la cual ya estaba confirmada y contempla también otra realizada a su oponente electoral, la vicepresidenta Kamala Harris.

Mientras la candidata demócrata ha llamado públicamente al expresidente a aceptar un nuevo debate, a propósito del que coordina CNN para el 23 de octubre, Trump parece preferir aquellos actos organizados desde su sector.

Así, este martes el programa 60 Minutes de la cadena CBS informó que si bien habían extendido su invitación para el especial de elecciones a ambos candidatos, el representante republicano desistió de participar.

“Durante más de medio siglo, 60 Minutes ha invitado a las candidaturas demócratas y republicanas a aparecer en nuestra transmisión mientras los estadounidenses se dirigen a las urnas”, explican en la declaración publicada en X.

Sin embargo, agregan que “tras aceptar inicialmente la solicitud de 60 Minutes para una entrevista con Scott Pelley, la campaña del expresidente Trump decidió no participar. Pelley hablará este lunes por la noche”.

A ello añaden que la invitación al expresidente se mantiene.

Si bien este especial no era un debate, sino entrevistas individuales, Trump ya ha adelantado que no participará de más instancias como esa alegando “no tener tiempo”.

“Cuando un boxeador pierde una pelea, las primeras palabras que salen de su boca son: ‘QUIERO UNA REVANCHA’. Las encuestas muestran claramente que gané el debate contra la camarada Kamala Harris, la candidata de la extrema izquierda demócrata, el martes por la noche, y ella inmediatamente pidió un segundo debate,” comentó Trump.

Esto, aún cuando una encuesta rápida de CNN post debate arrojó como vencedora a Kamala Harris.

