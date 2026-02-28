Donald Trump afirma que ataque conjunto con Israel sobre Irán busca “eliminar amenazas inminentes”

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un discurso de 8 minutos tras el ataque en conjunto con Israel sobre Irán.
En ese sentido, afirmó que el ataque busca “eliminar amenazas inminentes”. Donald Trump apareció con traje y una gorra con las palabras USA.
“Hace poco, el ejército estadounidense comenzó operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender a la gente americana eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo vicioso de personas muy duras y terribles. Sus actividades amenazadoras están en peligro directamente”, indicó Trump en el registro audiovisual difundido en su red social Trutsocial.
El mandatario agregó que “nuestro objetivo es proteger a los Estados Unidos, a nuestros ejércitos, a nuestras bases extranjeras y a nuestros aliados a lo largo del mundo. Durante 47 años, el régimen iraní ha gritado la muerte a América y ha pagado una campaña inminente de sangre y asesinato masivo para que los Estados Unidos, nuestros ejércitos y la gente inminente en muchos, muchos países”.
Trump fue enfático en señalar que “vamos a asegurarnos de que Irán no obtenga armas nucleares. Es un mensaje muy simple. Nunca tendrán armas nucleares”.
“Este régimen pronto aprenderá que nadie debería desafiar la fuerza y poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Construí y reconstruí nuestro ejército en mi primera administración y no hay ejército en la Tierra que esté tan cerca de su poder, fuerza o sofisticación. Mi administración ha tomado cada posible paso para minimizar el riesgo a los personales de Estados Unidos en la región”, cerró.
En desarrollo…
