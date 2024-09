Donald Trump denuncia amenazas de muerte de Irán: “Todo el ejército de Estados Unidos está observando y esperando”

(EFE/CNN Chile) – La campaña del expresidente Donald Trump informó este martes que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos advirtieron al candidato republicano “sobre amenazas reales y específicas por parte de Irán con el objeto de asesinarlo”.

El comunicado firmado por Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña del republicano, asegura que se trata de un esfuerzo por “desestabilizar y sembrar el caos en EE.UU.” y que los funcionarios de inteligencia han identificado que estos ataques “continuos y coordinados” se intensificaron en los últimos meses.

También dijeron que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “están trabajando para garantizar que el presidente Trump esté protegido y que las elecciones estén libres de interferencias”.

El anuncio llega días después de que el FBI hiciera público que hackers iraníes habían mandando a la campaña demócrata correos electrónicos con material robado del equipo de su rival, el expresidente y candidato republicano Donald Trump.

El pasado agosto las agencias de inteligencia de Estados Unidos ya habían denunciado que Irán ha aumentado sus intentos de intervenir en las presidenciales del país.

En julio, Irán negó las acusaciones de que estaba intentando asesinar a Trump, luego de que el exmandatario fuera víctima de un intento de homicidio en un mitin en Pensilvania.

El pasado 15 de septiembre, el aspirante a la Casa Blanca volvió a vivir un intento de asesinato en un campo de golf en Florida, del que está siendo acusado Ryan Routh, un hombre de 58 años.

El otrora presidente se refirió a la presunta amenaza en sus redes sociales. “Irán ha amenazado gravemente mi vida. Todo el ejército de Estados Unidos está observando y esperando. Irán ya ha tomado medidas que no han funcionado, pero volverá a intentarlo”, partió señalando.

“Estoy rodeado de más hombres, armas y revólveres de los que he visto nunca antes. Gracias al Congreso por aprobar de forma unánime mucho más dinero para el Servicio Secreto”, agregó Trump en la publicación en X (ex Twitter).

Big threats on my life by Iran. The entire U.S. Military is watching and waiting. Moves were already made by Iran that didn’t work out, but they will try again. Not a good situation for anyone. I am surrounded by more men, guns, and weapons than I have ever seen before. Thank you…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2024