La Prensa es el diario con mayor data en Nicaragua, sin embargo informaron este jueves que desde hoy viernes ya no circulará más en el país de América Central y apuntan a que el Gobierno, a través de la Dirección General de Aduanas, tiene retenido el papel del periódico.

El periódico se fundó en 1926 y llevaba aproximadamente 95 años en circulación impresa hasta hoy. En la portada impresa de ayer, denunciaron que “la dictadura” de Daniel Ortega, quien está en el poder desde 2007, “retiene nuestro papel, pero no puede ocultar la verdad”.

“Una vez más, la dictadura Ortega Murillo (la vicepresidenta Rosario Murillo) nos ha retenido el papel. Mientras no liberen nuestros insumos no podremos circular en la edición impresa, pero no nos callarán”, informó el rotativo.

El secretario de la Junta Directiva del medio, Juan Lorenzo Holmann, afirmó que este tiene un compromiso con seguir informando a la población “ahora a través de plataformas digitales, tras la retención ilegal del papel que se encuentra en un almacén fiscal como otra medida de presión al periodismo independiente por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Esto no es un cierre”.

A esto agregó Holmann que esto es un impasse “que nosotros creemos que de alguna forma en la parte impresa se va a solucionar y sino, seguiremos haciendo nuestro trabajo desde las plataformas digitales. Esto noes como en los años 80 que vino la censura y nos cerró”, explicó el secretario de La Prensa y dijo que en esa época no existían los medios digitales de hoy.

Por último aclaró que sus colaboradores seguirán trabajando, aunque detalló que por este “bloqueo” la empresa se verá afectada s económicamente por falta de ingresos que les da la publicidad en la versión impresa.