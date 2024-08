Destacado diario económico aborda caso Hermosilla y afirma que puede “dañar la imagen de Chile”

“Abogado de élite acusado en Chile por cargos que incluyen fraude y cohecho”.

Así se titula la nota que el prestigioso medio económico Financial Times hizo respecto al caso Audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla.

El letrado fue formalizado durante esta semana y quedó en prisión preventiva por los presuntos delitos de cohecho y fraude.

Al respecto, el Financial Times aseguró en una nota en su sitio web que “uno de los abogados más influyentes de Chile ha sido acusado de cohecho, lavado de dinero y fraude fiscal en un caso que ha sacudido al establishment del país y amenaza con atrapar a varias de sus principales instituciones”.

El citado medio también informó que “los analistas dijeron que el creciente escándalo corre el riesgo de dañar la imagen de Chile como un refugio relativo a la corrupción en América Latina. El país está clasificado como el segundo menos corrupto de la región, detrás de Uruguay, según el índice de percepción de corrupción de 2023 de Transparencia Internacional”.

Finalmente, indicaron que “Hermosilla es amigo cercano y ex asesor de Andrés Chadwick, quien se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno del ex presidente derechista Sebastián Piñera”.

A judge has ordered Luis Hermosilla, a criminal lawyer with close ties to prominent business leaders and senior politicians across Chile, to be detained in custody pending a trial. https://t.co/EsggtY1lJo pic.twitter.com/tWVZ39ob6S

— Financial Times (@FT) August 27, 2024