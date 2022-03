(Agencia Uno) – Las conversaciones en la ciudad turca de Estambul entre las delegaciones de Rusia y Ucrania para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego sobre la guerra desatada el 24 de febrero han arrancado a primera hora de este martes, un encuentro en el que participa el millonario ruso Roman Abramovich tras las informaciones sobre su supuesto envenenamiento.

La reunión arrancó poco después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se dirigiera a los integrantes de ambas delegaciones para abogar por un alto el fuego y defendiera que un avance en este sentido allanaría el camino a un encuentro cara a cara entre los presidentes de Rusia y Ucrania.

Kirilo Timoshenko, “número dos” de la oficina de la Presidencia ucraniana y miembro de la delegación negociadora, ha destacado antes del encuentro que Kiev insistirá en su demanda de garantías internacionales de seguridad. “La paz en Ucrania es nuestra principal tarea“, dijo, según consignó la agencia UNIAN.

Las imágenes emitidas por los medios turcos muestran que entre los presentes figura Abramovich, quien no está en la mesa principal. Abramovich se encuentra sentado junto al portavoz de Erdogan, Ibrahim Kalin, quien habría ayudado a coordinar los encuentros.

Tras ello, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, destacó que Abramovich participa en las negociaciones con la aprobación de ambas partes y ha hecho hincapié en que no es parte de la delegación rusa, tal como recogió la agencia rusa de noticias Interfax.

