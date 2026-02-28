Mundo Irán

China expresa “alta preocupación” por ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y pide frenar la escalada

Por CNN Chile

28.02.2026 / 12:34

{alt}

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a respetar la soberanía iraní, detener de inmediato las acciones militares y retomar el diálogo para preservar la estabilidad en Medio Oriente.

China manifestó este sábado su “alta preocupación” por los ataques militares lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y llamó a detener de inmediato la escalada en Medio Oriente.

A través de una declaración de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Beijing sostuvo que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas.

El pronunciamiento se produjo luego de que se informara sobre bombardeos contra territorio iraní, en una ofensiva que ha elevado la tensión en la región.

China llama a un cese inmediato de las acciones militares, a evitar una mayor escalada de la situación y a retomar el diálogo y la negociación”, indicó el portavoz.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

País Nuevo balance tras explosión en Renca: 13 fallecidos y cuatro personas en riesgo vital
China expresa “alta preocupación” por ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y pide frenar la escalada
Experto analiza riesgo de guerra prolongada tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán: “El caos puede ser contagioso”
Tras ataques a Irán, reflotan antiguo tuit de Donald Trump contra Obama por su “incapacidad para negociar”
Pedro Sánchez condena ataques de EE.UU. e Israel y pide desescalada inmediata en Medio Oriente
Estados Unidos e Israel atacan "preventivamente" a Irán este sábado: Reacciones, entrevistas y análisis