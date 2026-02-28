China expresa “alta preocupación” por ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y pide frenar la escalada

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a respetar la soberanía iraní, detener de inmediato las acciones militares y retomar el diálogo para preservar la estabilidad en Medio Oriente.

China manifestó este sábado su “alta preocupación” por los ataques militares lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y llamó a detener de inmediato la escalada en Medio Oriente.

A través de una declaración de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Beijing sostuvo que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas.

El pronunciamiento se produjo luego de que se informara sobre bombardeos contra territorio iraní, en una ofensiva que ha elevado la tensión en la región.

“China llama a un cese inmediato de las acciones militares, a evitar una mayor escalada de la situación y a retomar el diálogo y la negociación”, indicó el portavoz.