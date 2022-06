(CNN) – La propagación de la viruela del mono a través de pequeñas partículas de virus que permanecen en el aire “no ha sido reportada“, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. (CDC) en una guía publicada el jueves.

Puede propagarse a través de “saliva o secreciones respiratorias” durante el contacto cara a cara, pero estas secreciones “caen del aire rápidamente” y los estudios han encontrado que este método de transmisión parece poco común.

Lee también: Virólogo y qué hacer ante síntomas de viruela del mono: “El uso de la mascarilla ayudará a que no se propague demasiado”

A diferencia de otras enfermedades virales como el COVID-19 y el sarampión, el virus de la viruela del mono no está sujeto a la “transmisión aérea”, que involucra pequeñas partículas que permanecen en el aire o se propagan en las corrientes de aire, señalan los CDC.

“En los casos en que las personas con viruela del mono han viajado en aviones, no se produjeron casos conocidos de viruela del mono en personas sentadas a su alrededor, incluso en vuelos internacionales largos”, detallaron.

Sin embargo, debido a la posibilidad de que la viruela del mono se propague a través de las secreciones respiratorias, la agencia “recomienda que las personas infectadas con la viruela del mono usen una mascarilla si deben estar cerca de otras personas en sus hogares si es probable un contacto cercano cara a cara”. También se recomiendan para los trabajadores de la salud y otras personas que puedan estar en contacto cercano con una persona infectada.

Hearing that #monkeypox spreads through air? It's not known to linger in air. It is not transmitted during short periods of shared airspace. It spreads via contact w/ someone with monkeypox. It may also spread when people have close, face-to-face contact. https://t.co/wjXyL7Fa3G

— CDC (@CDCgov) June 9, 2022