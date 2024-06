Boric y eventual llegada de Kast al poder: “No le temo a la democracia, pero preocupa el avance de fuerzas que la cuestionan”

En medio de su gira por Alemania, el presidente se refirió al avance de la ultraderecha en el Parlamento europeo y si esto pudiera extrapolarse a, por ejemplo, que el líder del Partido Republicano llegue al poder en Chile. “Confío en la democracia y en particular en la sabiduría del pueblo chileno”, expresó.

“No le temo a la democracia”. De esta forma respondió el presidente Gabriel Boric luego que se le preguntó por el avance de la ultraderecha en el Parlamento europeo y si esto podría extrapolarse en Chile con un eventual gobierno del líder del Partido Republicano (PLR) José Antonio Kast.

El mandatario inició este lunes en Alemania su segunda gira por Europa, instancia en la cual también visitará Suecia, Suiza y Francia. Esto con el fin de construir lazos comerciales y políticos, por lo que también está acompañado por una extensa delegación de representantes del mundo empresarial, académico y científico de Chile.

Ayer, se realizaron las elecciones parlamentarias de la Unión Europea (UE), en la cual se registró un gran avance de las colectividades más conservadoras. De hecho, el territorio alemán, el Partido Socialdemócrata (SPD), que encabeza el canciller Olaf Scholz, tuvo una dura derrota frente a los Partidos de la Unión (CDU/CSU). Una situación similar ocurrió en Francia e Italia.

¿Qué dijo Boric?

En ese escenario, y tras los resultados de las primarias de ayer, se le consultó -en una conferencia de prensa que realizó junto a Scholz- su opinión por lo ocurrido y si la situación en Europa lo ve con un temor a un posible avance de Kast en Chile. “Yo no lo tengo miedo a la democracia. Confío en la democracia y en particular en la sabiduría de los pueblos y del pueblo de Chile”, respondió en primera instancia.

“Respecto del avance de la ultraderecha, creo que es necesario salir de los titulares y mirar la elección en términos globales. Hubo un avance de la ultraderecha en algunos países específicos, pero también unos avances de fuerzas progresistas en otros”, continuó.

En ese sentido, el mandatario recalcó que las elecciones en Europa también tienen un componente en donde la integración sigue manteniendo una mayoría que es importante, “y con la cual nosotros seguimos tenemos una visión compartida de mundo, en donde el ejemplo más claro es la firma de la modernización de nuestro tratado con la Unión Europea que tiene diferentes dimensiones. No solamente económica, sino también política, cultural y científica”.

Sobre la extrapolación que se pueda hacer a Chile, el jefe de Estado confesó que, como sector, les preocupa “el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran -como nosotros- la democracia, que relativizan la importancia de los derechos humanos o que creen que hay ciudadanos de primera o segunda categoría”.

“Para mí lo importante es que las fuerzas progresistas sean capaces de ofrecer una alternativa que suponga mejorar la calidad material de vida de la mayoría de nuestra población, a la vez en que avanzamos en cohesión social, en justicia, en igualdad, en respeto de lo diferente, en diálogo para poder superar nuestras diferencias y no en agresión. Y creo que en Chile esos principios son compartidos por la gran mayoría de la población, por lo tanto, yo confío en la sabiduría de nuestro pueblo”, añadió.

Opinión sobre las primarias

Respecto a las primarias de ayer, en donde se registró una baja participación, el presidente Boric manifestó su alegría de que en la actualidad los partidos políticos, y en particular los de sectores progresistas, hayan definido resolver las diferencias a través de este tipo de elecciones. “Eso es mucho mejor que se haga mediante elección popular, que mediante una decisión de las cúpulas”, afirmó.

“Y hasta donde entiendo -no he podido revisar en detalle los números-, pero la participación en estas primarias fue superior a las dos primarias anteriores. Ahora, evidentemente a uno siempre le gustaría que participara más gente, pero en la medida en se consoliden las primarias y la participación popular yo creo que es una buena noticia para Chile, y me alegro de que esta sea la manera en que resolvemos los lugares en donde pueden existir eventuales diferencias, para que además el progresismo tenga candidaturas fuertes que den alternativas de progreso, valga de redundancia, a la población en las diferentes comunas”, sentenció.