Bolsonaro denuncia “persecución política” tras prohibición de viaje a EE.UU. para presenciar toma de posesión de Trump

El exmandatario calificó la medida como parte de una "descarada persecución política" por parte del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien, según Bolsonaro, intenta "eliminar a la derecha en Brasil".

(CNN Brasil) – El expresidente Jair Bolsonaro dijo este sábado que estaba molesto y conmocionado por la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que le impidió viajar a Estados Unidos para la toma de posesión del presidente Donald Trump.

Según Bolsonaro, sufre una “descarada persecución” por parte del ministro.

“Estoy molesto, todavía estoy conmocionado, pero enfrento una enorme persecución política por parte de una persona que decide la vida de millones de personas en Brasil”, dijo.

El expresidente habló con los periodistas mientras acompañaba a su esposa, Michelle Bolsonaro, al aeropuerto de Brasilia. Irá a Washington para representar al expresidente en la toma de posesión de Trump.

Bolsonaro criticó a Moraes y dijo que el ministro “hace lo que quiere”, con la intención de “eliminar a la derecha en Brasil”.

“Lamentablemente, no pude asistir a este evento en Estados Unidos y sin tener convicciones. (…) No nos vencerán con narrativas. Una persona en el STF no puede ser dueño de la verdad, dueño del mundo”, afirmó.

A CNN, la oficina del Tribunal Supremo Federal dijo que no haría comentarios.

Viaje a Estados Unidos

El ministro Alexandre de Moraes negó, esta semana, la devolución del pasaporte de Bolsonaro y le prohibió viajar a la toma de posesión de Trump.

La decisión obedece al entendimiento de la Procuraduría General de la República (PGR), que expresó su oposición a la liberación del documento y autorización del viaje.

El fiscal general declaró a Moraes el miércoles 15 de enero que no hay pruebas en la solicitud de la defensa de Bolsonaro de que el viaje a Estados Unidos “serviría a algún interés vital” del expresidente.

Bolsonaro apeló la decisión, pero el pedido fue nuevamente denegado. Para respaldar la decisión, Moraes afirma que existe el riesgo de que el presidente se escape.

Moraes también destaca, en el documento, que el expresidente puede proceder “de la misma manera como viene defendiendo la fuga del país y el asilo en el extranjero de los distintos condenados, con sentencia firme del pleno del STF, en casos relacionados con el presente”.