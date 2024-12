Bélgica: Histórica ley permitirá que trabajadoras sexuales tengan derecho a licencias por maternidad y enfermedades

Según la legislación, las trabajadoras sexuales también tienen derecho a negarse a prestar servicios a un cliente o a realizar un acto sexual específico y a interrumpir cualquier actividad en cualquier momento. También impone algunas obligaciones a los empleadores, exigiéndoles proporcionar condones, ropa de cama limpia y un botón de alarma de emergencia en las habitaciones de las trabajadoras, entre otros deberes.

(CNN) – Las trabajadoras sexuales en Bélgica ahora tienen derecho a contratos de trabajo formales, que incluyen pago por enfermedad y licencia por maternidad, según una ley histórica que entró en vigor el domingo.

Según la normativa que los legisladores belgas aprobaron en mayo, las trabajadoras sexuales que firmen un contrato de este tipo también tendrán derecho a una serie de otros derechos y protecciones que normalmente se aplican a las trabajadoras empleadas en otras industrias, como el seguro de salud y los beneficios de desempleo.

“Esta es una primicia mundial en el sentido de que es el primer marco legislativo integral que otorga a las trabajadoras sexuales derechos iguales (a los demás empleados) y las protege de los riesgos inherentes al (trabajo)”, declaró a CNN Daan Bauwens, director del Sindicato Belga de Trabajadoras Sexuales.

Las trabajadoras sexuales que firmen un contrato de trabajo formal ahora tienen “todo tipo de protección social” garantizada para la mayoría de los empleados en Bélgica, según Quentin Deltour, gerente de relaciones públicas de Espace P, un grupo que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales en Bélgica y que ayudó a redactar la ley.

Según la legislación, las trabajadoras sexuales también tienen derecho a negarse a prestar servicios a un cliente o a realizar un acto sexual específico y a interrumpir cualquier actividad en cualquier momento.

Además, exige que los empleadores de trabajadoras sexuales obtengan una licencia del gobierno, dijo Deltour a CNN. Las licencias solo se otorgan si el empleador potencial cumple con ciertos criterios, entre ellos no tener condenas previas por violación o tráfico de personas.

También impone obligaciones a los empleadores de trabajadoras sexuales, exigiéndoles proporcionar condones, ropa de cama limpia y un botón de alarma de emergencia en las habitaciones de las trabajadoras, entre otros deberes.

Anteriormente, de acuerdo a Deltour, muchas trabajadoras sexuales firmaban contratos con sus empleadores o proxenetas, pero estos documentos “no tenían ningún valor” porque trabajar como proxeneta era ilegal.

Estos contratos tenían la misma validez legal que los que facilitaban la entrega de drogas ilegales, explicó Deltour. Si una persona firma un contrato en el que se compromete a entregar “un kilogramo de cocaína cada semana” y no lo hace, no puede ser penalizada legalmente por no cumplir con ese contrato. “El juez va a decir: ‘No, este contrato no tiene ningún valor’”.

Despenalización

Las trabajadoras sexuales en todo el mundo se enfrentan a una discriminación generalizada, violencia y otras violaciones de sus derechos humanos.

Si bien un puñado de países han legalizado el trabajo sexual (como Alemania y los Países Bajos), en la gran mayoría de las demás naciones sigue siendo ilegal comprar o vender sexo, o ambas cosas, según la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, una asociación internacional de grupos de trabajadoras sexuales.

La nueva ley en Bélgica llega dos años después de que el país despenalizara el trabajo sexual y revocara leyes que prohibían a terceros, como propietarios y contables, prestar sus servicios a trabajadoras sexuales.

Según el Sindicato Belga de Trabajadoras Sexuales, estas leyes hacían “imposible realizar el trabajo de forma normal y segura”. “Los empleadores también eran criminalizados, lo que hacía imposible trabajar legalmente en un burdel”.

La despenalización en Bélgica “eliminó cualquier tipo de sanción penal para el comprador o el vendedor” de sexo, señaló a CNN Erin Kilbride, investigadora de Human Rights Watch, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos. Ese fue un paso crucial para proteger a las trabajadoras sexuales de la violencia, por ejemplo, pero no les dio acceso a la seguridad social.

“(La despenalización) te lleva a un punto en el que se te permite vivir en la superficie sin miedo a ir a prisión, pero ese es un estándar bajo”, señaló. “Las trabajadoras sexuales merecen los mismos derechos y libertades que todos los trabajadores, y esta ley es una primicia mundial que nos lleva en esa dirección”.

La nueva ley, sin embargo, no cubre a todos los tipos de trabajadores sexuales. Por ejemplo, excluye a quienes trabajan de forma independiente, en línea o en películas pornográficas, comentó Deltour.

“Esto es una debilidad”, subrayó, “pero al menos es un primer paso, la puerta está abierta… estamos en la puerta y ahora vamos a luchar por los derechos de los demás”.