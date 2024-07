Barack y Michelle Obama apoyan a Kamala Harris como candidata presidencial: “Nos da a todos motivos para la esperanza”

(CNN) – El expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama respaldaron la candidatura presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris en un video publicado este viernes.

“Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de apoyarte y de hacer todo lo posible para que superes estas elecciones y llegues al Despacho Oval”, sostuvo el expresidente a Harris en una llamada telefónica a la que se unió su esposa, según el video.

Harris agradeció a los Obama su apoyo y expresó su gratitud por su amistad de décadas.

“Dios mío. Michelle, Barack, esto significa mucho para mí. Estoy deseando hacer esto con ustedes dos, Doug y yo. Y salir ahí fuera, estar en la carretera”, afirmó la vicepresidenta.

“Pero sobre todo, quiero decirles que las palabras que han pronunciado y la amistad que me han brindado durante todos estos años significan más de lo que puedo expresar, así que gracias a los dos. Significa mucho para mí. Y también nos vamos a divertir con esto, ¿verdad?”, añadió.

La ex primera dama confesó estar orgullosa de Harris y que espera que las próximas elecciones sean históricas.

“No puedo tener esta llamada telefónica sin decirle a mi chica, Kamala, estoy orgullosa de ti. Esto va a ser histórico”, señaló.

En un comunicado conjunto, los Obama elogiaron a Harris y enumeraron sus logros.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024