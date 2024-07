Babydog, la bulldog de un gobernador que opacó durante unos minutos a Trump en la Convención Republicana

(EFE) – No hay duda de que todos los ojos en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, en Estados Unidos, están puestos en el líder total del partido, Donald Trump, aunque su figura fue opacada durante unos minutos por una estrella inesperada: una bulldog inglesa llamada Babydog (Perra bebé).

Se trata de la mascota del gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, quien dio un discurso ante los delegados de la convención el martes y supo que la mejor manera de atraer la atención del público era aparecer junto a su perra.

“Sé que muchos de ustedes quieren conocer a mi pequeña amiga“, dijo entre aplausos.

West Virginia Gov. Jim Justice, joined onstage by his bulldog Babydog, spoke at the Republican National Convention in Milwaukee on Tuesday.

“She makes us smile and she loves everybody. And how could the message possibly be any more simpler than just that,” said Justice. pic.twitter.com/cQc6qOXYhR

— PBS News (@NewsHour) July 17, 2024