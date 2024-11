“Avengers Assemble” por Kamala Harris: Estrellas de Marvel lanzan spot en apoyo a la candidata demócrata

El spot busca conectar con la audiencia a través de mensajes de unidad y participación ciudadana, impulsando a los votantes a tomar parte activa en el proceso democrático.

Con las elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, varios actores de Disney y Marvel han unido fuerzas para expresar su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris.

Entre ellos destacan Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Don Cheadle, Paul Bettany, Danai Gurira y Chris Evans, quienes interpretaron a los icónicos personajes de Avengers en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

A través de un spot publicitario, los actores aparecen en una videollamada en la que discuten un mensaje central de su campaña en respaldo a Harris: “A favor de la democracia”.

En un tono relajado y cargado de bromas, los actores hacen referencia a varios momentos de las películas de Avengers, al tiempo que van construyendo el mensaje de apoyo.

“¿Qué tal ‘Estoy a favor de la democracia’? Es simple y directo. OK, me gusta eso. Es difícil discutirlo. Kamala Harris, a favor de la democracia. Oh, sí. Soy Kamala Harris y digo ‘a favor de la democracia'”, comentan en el diálogo, en una muestra de respaldo total a la candidata.

El spot busca conectar con la audiencia a través de mensajes de unidad y participación ciudadana, impulsando a los votantes a tomar parte activa en el proceso democrático.